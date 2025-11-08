scorecardresearch
 

Feedback

PAK सीमा के पास तीनों सेनाओं का 'त्रिशूल' एक्सरसाइज... फ्यूचर वॉर की तैयारी में सेना

भारतीय सेना का दक्षिणी कमांड त्रिशूल अभ्यास कर रहा है, जो तीनों सेनाओं की ताकत दिखाता है.थार में मरुज्वाला-अखंड प्रहार से संयुक्त युद्धाभ्यास, कच्छ में नौसेना-वायुसेना-तटरक्षक के साथ समन्वय और सौराष्ट्र तट पर एम्फीबियन लैंडिंग. इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर, ड्रोन पर फोकस. इस अभ्यास से सेना भविष्य-तैयार बनेगी.

Advertisement
X
पाकिस्तान सीमा के पास सेना के तोप लगातार गरज रहे हैं. (Photo: Southern Command/Indian Army)
पाकिस्तान सीमा के पास सेना के तोप लगातार गरज रहे हैं. (Photo: Southern Command/Indian Army)

भारतीय सेना का दक्षिणी कमांड त्रिशूल अभ्यास के तहत कई त्रि-सेवा युद्धाभ्यास कर रहा है. यह अभ्यास जमीन, समुद्र और हवा के पूर्ण एकीकरण को साबित करता है. 'जय' का मंत्र – संयुक्तता (जॉइंटनेस), आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भरता) और इनोवेशन पर यहां काम कर रहा है. यह अभ्यास सशस्त्र बलों की बहु-क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत कर रहा है. इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसे क्षेत्रों में एकीकरण पर फोकस है.

त्रिशूल अभ्यास का उद्देश्य

त्रिशूल अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों की बहु-क्षेत्रीय क्षमताओं को दिखाता है. यह रक्षा में आत्मनिर्भरता पर जोर देता है. इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर ऑपरेशन, ड्रोन और काउंटर-ड्रोन, खुफिया, निगरानी, टोह और एयर डिफेंस कंट्रोल जैसे क्षेत्र कवर होते हैं. त्रि-सेवा की तैयारी आभासी और भौतिक दोनों क्षेत्रों में प्रभुत्व के लिए जमीन, समुद्र और हवा के एकीकरण पर आधारित है. संयुक्त आग (जॉइंट फायर्स) के लिए समन्वय पर ध्यान है.

यह भी पढ़ें: ईरान के पास 10000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका तक पहुंच... अब क्या करेंगे ट्रंप?

सम्बंधित ख़बरें

most powerful nuclear bomb
सबसे पावरफुल परमाणु बम किसके पास? क्या US दुनिया को 150 बार मिटा सकता है 
largest spider web
दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाल मिला... यहां रहती दो दुश्मन प्रजातियों की 1.11 लाख मकड़ियां 
Minuteman 3 ICBM test
अमेरिका ने किया न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट, जानें कितनी ताकतवर मिनटमैन-3 
iran new icbm can reach us
ईरान के पास 10000 km रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, US तक पहुंच... अब क्या करेंगे ट्रंप? 
china fujian aircraft carrier
चीनी नौसेना में शामिल हुआ फुजियान... वॉर टाइम में क्यों साबित हो सकता है बड़ा खतरा 

Exercise TRISHUL

थार रेगिस्तान में अभ्यास

थार रेगिस्तान में दक्षिणी कमांड की टुकड़ियां मरुज्वाला और अखंड प्रहार अभ्यास कर रही हैं. ये अभ्यास संयुक्त हथियार संचालन, गतिशीलता और ज्वाइंट फायर इंटीग्रेशन को दिखाते हैं. वास्तविक स्थितियों में युद्धाभ्यास हो रहा है. अंत में एक बड़ा युद्ध अभ्यास होगा, जो सटीक निशाना लगाने और बहु-क्षेत्रीय समन्वय को जांचेगा.  

Advertisement

कच्छ क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास

कच्छ क्षेत्र में सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक और बीएसएफ का संयुक्त अभ्यास हो रहा है. सिविल प्रशासन के साथ निकट समन्वय का रिहर्सल चल रहा है. यह सैन्य-सिविल फ्यूजन दृष्टिकोण दिखाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के एकीकरण को मजबूत करता है. सभी सेवाओं का सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा की एकजुट ताकत का प्रतीक है.

यह भी पढ़ें: फिशन बम, थर्मोन्यूक्लियर बम, न्यूट्रॉन और डर्टी बम... कितने तरह के परमाणु बम होते हैं?

Exercise TRISHUL

सौराष्ट्र तट पर संयुक्त एम्फीबियन अभ्यास

त्रिशूल अभ्यास का अंतिम चरण सौराष्ट्र तट पर संयुक्त एम्फीबियन अभ्यास से होगा. दक्षिणी कमांड की एम्फीबियन फोर्सेस बीच लैंडिंग संचालन करेंगी. यह पूर्ण-स्पेक्ट्रम जमीन-समुद्र-हवा एकीकरण को दिखाएगा. भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति प्रक्षेपण और बहु-क्षेत्रीय सहक्रिया की क्षमता दिखेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement