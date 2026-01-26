आकाश... ऑपरेशन सिंदूर में 600 ड्रोन, फतह मिसाइल को मारा गिराया, स्वर्ण मंदिर को बचाया

आकाश मिसाइल सिस्टम भारत की स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (Surface-to-Air Missile - SAM) है. यह DRDO द्वारा बनाई गई है. भारत की हवाई रक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आकाश सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्रूज़ मिसाइल, ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों को नष्ट कर सकता है. इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है.

आकाश की मुख्य विशेषताएं

रेंज: आकाश में 25-30 किमी तक. आकाश प्राइम में 35-45 किमी तक. नए आकाश-एनजी में 70-80 किमी तक रेंज है.

आकाश में 25-30 किमी तक. आकाश प्राइम में 35-45 किमी तक. नए आकाश-एनजी में 70-80 किमी तक रेंज है. स्पीड: 3000 किमी/घंटा से अधिक. इतनी तेज गति से दुश्मन के विमान या मिसाइल को पकड़ना आसान हो जाता है.

3000 किमी/घंटा से अधिक. इतनी तेज गति से दुश्मन के विमान या मिसाइल को पकड़ना आसान हो जाता है. ऊंचाई: 18-20 किमी तक लक्ष्य को मार सकती है.

18-20 किमी तक लक्ष्य को मार सकती है. वारहेड: 55-60 किलोग्राम विस्फोटक, जो लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट कर देता है.

55-60 किलोग्राम विस्फोटक, जो लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट कर देता है. सिस्टम: रडार, कमांड पोस्ट और लॉन्चर से मिलकर बना. एक बैटरी में 8 लॉन्चर होते हैं, जिनमें 3-6 मिसाइल तैयार रहती हैं. यह 360 डिग्री कवरेज देता है. कई लक्ष्यों को एक साथ मार सकता है.

आकाश के मुख्य वेरिएंट्स

आकाश (मूल): 25-30 किमी रेंज, भारतीय सेना और वायु सेना में इस्तेमाल.

25-30 किमी रेंज, भारतीय सेना और वायु सेना में इस्तेमाल. आकाश प्राइम: बेहतर रडार और सीकर, 35-45 किमी रेंज, ऊंचाई वाले इलाकों में टेस्ट सफल (जैसे लद्दाख में 2025 में).

बेहतर रडार और सीकर, 35-45 किमी रेंज, ऊंचाई वाले इलाकों में टेस्ट सफल (जैसे लद्दाख में 2025 में). आकाश-1एस: उन्नत सीकर, ज्यादा सटीक, पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन.

उन्नत सीकर, ज्यादा सटीक, पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन. आकाश-एनजी: नया वर्जन, 70-80 किमी रेंज, हल्का, मोबाइल और एंटी-जैमिंग क्षमता. 2025-2026 में ट्रायल और इंडक्शन की उम्मीद. यह छोटे और बड़े दोनों प्लेटफॉर्म पर फिट हो सकता है.

ऑपरेशन सिंदूर में आकाश का इस्तेमाल

मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया. 7-10 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए. पाकिस्तान ने जवाब में ड्रोन, मिसाइल और UCAV से भारत के सैन्य ठिकानों (श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, चंडीगढ़ आदि) पर हमला किया.

आकाश सिस्टम ने यहां कमाल दिखाया. IACCS (इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम) और अकाशतीर के साथ जुड़कर आकाश ने पाकिस्तानी ड्रोन स्वार्म (एक बार में 600+ ड्रोन), फतह गाइडेड रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया.

अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर हमले को भी आकाश और L-70 गन ने रोका. कई शहरों और सैन्य अड्डों को सुरक्षित रखा गया. आकाश ने स्टेलर परफॉर्मेंस दिखाई, जिससे इसका प्रोडक्शन बढ़ा (100 मिसाइल/महीना) और निर्यात (जैसे आर्मेनिया) बढ़ा. यह भारत की मल्टी-लेयर एयर डिफेंस (S-400, MRSAM के साथ) का मजबूत हिस्सा साबित हुआ.

