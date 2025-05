Operation Sindoor: 15 दिन खुफिया जानकारी जुटाई, टारगेट चुने... फिर PAK की बैंड बजाई

श्रीनगर में तैनात 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताया. यह एक जोरदार और सुनियोजित हमला था, जो भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा (LOC) के पार पाकिस्तान की ओर से की गई उकसावे और आतंकी गतिविधियों के जवाब में किया गया.

योजना: सावधानी और सटीक तैयारी

ऑपरेशन सिंदूर की योजना पहलगाम हमले के तुरंत बाद शुरू हुई. 15 दिन तक सेना ने खुफिया जानकारी जुटाई और इलाके की निगरानी की. इस दौरान नए हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया. सेना ने महत्वपूर्ण ठिकानों को चुना. हमले के बाद नुकसान का आकलन करने की योजना बनाई.

इसके लिए रियल-टाइम निगरानी रखी गई. पूरे ऑपरेशन को एक साथ, सटीक ढंग से अंजाम देने की तैयारी थी. लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव ने बताया कि पहले 25 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे. हमला रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच शुरू हुआ, जिसमें कई ठिकानों पर एक साथ हमले किए गए.

हमला: आश्चर्य और सटीकता

इस ऑपरेशन में आश्चर्य सबसे बड़ा हथियार था. पाकिस्तानी सेना को कुछ समझ नहीं आया. जब तक वे संभलते, भारी नुकसान हो चुका था. भारतीय सैनिकों ने पूरी एकजुटता के साथ सटीक तोपखाने का इस्तेमाल किया. गोले आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी सेना के उन ठिकानों पर दागे गए, जो आतंकियों की मदद कर रहे थे. लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव ने साफ किया कि इस हमले में किसी भी महिला या बच्चे को निशाना नहीं बनाया गया.

निशाने और हमले के क्षेत्र

हमले में पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया, जो LOC से 34-41 किलोमीटर अंदर थे. कुछ ऐसे ठिकाने भी निशाने पर थे, जिन्हें आतंकी छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे. खुफिया जानकारी के बाद ही इन ठिकानों पर हमला किया गया. पहली बार भारतीय सेना इतनी गहराई तक गई और कई जगहों पर एक साथ हमले किए.

