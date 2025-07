अब भारत के दुश्मन पर ड्रोन से गिरेंगी मिसाइलें... DRDO ने किया सफल परीक्षण

25 जुलाई 2025 को भारत ने अपनी रक्षा ताकत को और मजबूत करते हुए एक बड़ा कदम उठाया. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल (ULPGM)-V3 का आंध्र प्रदेश के कुरनूल में नेशनल ओपन एरिया रेंज (NOAR) टेस्ट रेंज पर सफल परीक्षण किया.

ये मिसाइल ULPGM-V2 का और बेहतर वर्जन है, जो पहले से ही DRDO ने बनाया था. ये स्मार्ट मिसाइल ड्रोन से छोड़ी जाती है और दिन-रात, किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों को पिनपॉइंट सटीकता से नष्ट कर सकती है.

ULPGM-V3 मिसाइल क्या है?

ULPGM-V3 यानी Unmanned Aerial Vehicle Launched Precision Guided Missile-Version 3 एक हाई-टेक मिसाइल है, जो ड्रोन से लॉन्च होती है. ये 12.5 किलो की हल्की मिसाइल है, जो 4 किमी (दिन में) और 2.5 किमी (रात में) की दूरी तक सटीक हमला कर सकती है.

इसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन के तहत पूरी तरह स्वदेशी बनाया गया है. ये मिसाइल दुश्मन के टैंक, बंकर और चलते-फिरते ठिकानों को आसानी से नष्ट कर सकती है.

ये मिसाइल फायर-एंड-फॉरगेट है, यानी एक बार छोड़ने के बाद ये खुद ही टारगेट को ढूंढकर मार गिराती है. इसमें दो-तरफा डेटा लिंक है, जिससे लॉन्च के बाद भी टारगेट को बदला जा सकता है.

ULPGM-V3 की ताकत

ये मिसाइल अपनी स्मार्ट तकनीक और ताकत के लिए जानी जाती है. इसकी खासियतें हैं...

हाई-डेफिनिशन डुअल-चैनल सीकर: इसमें इमेजिंग इन्फ्रारेड (IR) सीकर है, जो दिन और रात दोनों में सटीक टारगेट ढूंढता है. पैसिव होमिंग सिस्टम की वजह से ये रडार से बच सकता है.

तीन तरह के वारहेड

एंटी-आर्मर: आधुनिक टैंकों को नष्ट करने के लिए, जो रोल्ड होमोजिनियस आर्मर (RHA) और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर (ERA) से लैस होते हैं.

पेनेट्रेशन-कम-ब्लास्ट: बंकर और मजबूत ढांचों को तोड़ने के लिए.

प्री-फ्रैगमेंटेशन: बड़े इलाके में तबाही मचाने के लिए, जिसमें दुश्मन के सैनिक और उपकरण नष्ट हो जाते हैं.

दिन-रात और हर इलाके में काम

ये मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों (जैसे लद्दाख) तक काम कर सकती है. इसका डुअल-थ्रस्ट सॉलिड प्रोपल्शन इंजन इसे तेज और लंबी दूरी तक ले जाता है.

हल्का और स्मार्ट डिज़ाइन

सिर्फ 12.5 किलो वजन होने की वजह से इसे छोटे ड्रोन (जैसे हेक्साकॉप्टर) से भी छोड़ा जा सकता है. लेजर-गाइडेड तकनीक और टॉप-अटैक मोड इसे टैंकों के कमजोर हिस्सों (ऊपरी हिस्सा) पर हमला करने में माहिर बनाता है.

IR सीकर इन्फ्रारेड किरणों से टारगेट की गर्मी को पकड़ता है, जिससे अंधेरे में भी हमला मुमकिन है. डुअल-थ्रस्ट इंजन दो चरणों में काम करता है- पहले तेजी से उड़ान, फिर टारगेट तक पहुंचने के लिए स्थिर गति. डेटा लिंक से ड्रोन और कमांड सेंटर रियल-टाइम में बात कर सकते हैं.

