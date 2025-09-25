scorecardresearch
 

HAL के साथ 62,370 करोड़ की मेगा डील... 97 तेजस Mk1A विमानों से IAF की ताकत होगी दोगुनी

रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 62,370 करोड़ का सौदा साइन किया. 97 तेजस LCA Mk1A विमान IAF को मिलेंगे – 68 लड़ाकू, 29 ट्रेनर. 2027-28 से डिलीवरी शुरू होगी. 6 साल में पूरी होगी. 64% स्वदेशी, उत्तम रडार जैसी नई तकनीकें. 105 कंपनियां जुड़ेंगी, हर साल 11,750 नौकरियां मिलेंगी.

दो साल के अंदर वायुसेना को नया फाइटर जेट मिलने लगेगा. (Photo: Aero India 2025)
भारत की रक्षा ताकत को नई ऊंचाई देने वाला एक बड़ा कदम आज उठा. रक्षा मंत्रालय (MoD) ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ 62,370 करोड़ रुपये का सौदा साइन किया. यह सौदा 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) Mk1A यानी तेजस के लिए है.

इनमें 68 सिंगल-सीट वाले लड़ाकू विमान और 29 डबल-सीट वाले ट्रेनर शामिल हैं. साथ में जरूरी उपकरण भी मिलेंगे. यह खरीद 'बाय (इंडिया-IDDM)' कैटेगरी के तहत है, जो पूरी तरह स्वदेशी है. डिलीवरी 2027-28 से शुरू होकर 6 साल में पूरी होगी. इससे भारतीय वायुसेना (IAF) को मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' को बल मिलेगा.

Tejas Mk-1A HAL MoD Deal

तेजस का सफर: 1983 से शुरू हुई कहानी

LCA तेजस कार्यक्रम की शुरुआत 1980 के दशक में हुई. 1983 में भारत सरकार ने एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) को प्रोजेक्ट सौंपा. इसका मकसद था रूस के पुराने मिग-21 को बदलना. 2001 में पहली उड़ान भरी गई. 2003 में नाम पड़ा 'तेजस' – जो संस्कृत में 'चमकदार' या 'रेडिएंट' होता है. 

2015 में IAF को पहला उत्पादन मॉडल मिला. 2016 में पहला ऑपरेशनल तेजस सौंपा गया. लेकिन देरी हुई – टेक्नोलॉजी चैलेंजेस और फंडिंग की वजह से. फिर भी, भारतीय वैज्ञानिकों ने एवियोनिक्स और रडार खुद बनाए. आज तेजस 4.5 जेनरेशन का मल्टीरोल फाइटर है, जो हवा-हवा, हवा-जमीन और रेकॉन मिशन कर सकता है.

पहले सौदे: 2006 में 20 तेजस का ऑर्डर मिला. 2021 में 83 और तेजस Mk1A के लिए 48,000 करोड़ का सौदा हुआ. अब यह 97 का तीसरा बड़ा ऑर्डर है. कुल 220 विमान IAF को मिलेंगे. IAF 324 विमान (18 स्क्वाड्रन) खरीदने की योजना बना रहा है.

Tejas Mk-1A HAL MoD Deal

Mk1A में क्या खास? एडवांस फीचर्स की पूरी लिस्ट

तेजस Mk1A तेजस का सबसे एडवांस वर्जन है. यह सिंगल-इंजन, डेल्टा विंग वाला विमान है. इसमें हॉरिजॉन्टल टेल नहीं है, लेकिन फिन लगा है. खाली वजन करीब 5,450 किलोग्राम, अधिकतम टेकऑफ वजन 13,500 किलोग्राम. इंजन GE F404-IN20 है, जो 85 KN थ्रस्ट देता है. अधिकतम स्पीड 1.6 मैक (लगभग 1,900 किमी/घंटा). 

मुख्य फीचर्स

  • उत्तम AESA रडार: एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे. दुश्मन को 200 किमी दूर पकड़ता है. मल्टी-टारगेट ट्रैकिंग.
  • स्वयं रक्षा कवच: इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम. दुश्मन रडार से बचाता है.
  • कंट्रोल सरफेस एक्ट्यूएटर्स: बेहतर मैन्यूवरिंग.
  • स्वदेशी कंटेंट: 64% से ज्यादा. पहले सौदे से 67 नई चीजें जोड़ी गईं.
  • अन्य: डिजिटल फ्लाई-बाय-वायर, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मिड-एयर रिफ्यूलिंग. हल्का वजन (6,560 किग्रा), एडवांस एवियोनिक्स, स्टेल्थ फीचर्स. 

यह विमान IAF की ऑपरेशनल जरूरतें पूरी करेगा. बालाकोट जैसे मिशनों में उपयोगी.

Tejas Mk-1A HAL MoD Deal

IAF के लिए क्यों जरूरी? रणनीतिक महत्व

पुराने मिग-21 रिटायर हो रहे हैं. तेजस Mk1A से नई स्क्वाड्रन बनेंगी. यह स्वदेशी फाइटर दुश्मन (पाकिस्तान, चीन) के खिलाफ मजबूत होगा. सरकार का फोकस इंडिजेनाइजेशन पर है. डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के तहत यह सौदा 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देगा.

अर्थव्यवस्था और नौकरियों को बूस्ट

यह प्रोजेक्ट 105 भारतीय कंपनियों को जोड़ेगा. वे डिटेल्ड पार्ट्स बनाएंगी. 6 साल में हर साल 11,750 डायरेक्ट और इंडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी. HAL के शेयर 2% ऊपर चढ़ गए. एयरोस्पेस इकोसिस्टम मजबूत होगा. MSME और एकेडेमिया को फायदा.

भविष्य की योजनाएं: Mk2 और AMCA

तेजस Mk1A के बाद Mk2 आएगा, जो बड़ा और ज्यादा ताकतवर होगा. AMCA (एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) 5th जेन स्टेल्थ फाइटर पर काम चल रहा है. HAL और प्राइवेट कंपनियां मिलकर भारत को एयरोस्पेस पावर बनाएंगी.  IAF दुनिया की टॉप एयरफोर्स बनेगी.

