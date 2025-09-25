भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA के लिए L&T और BEL के बीच सौदा

लार्सन एंड टूब्रो (L&T) ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ साझेदारी की है. यह गठबंधन भारतीय वायुसेना के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा. AMCA भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है. दोनों कंपनियां सरकार की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) के नोटिस पर जल्द जवाब देंगी.

साझेदारी का मकसद क्या है?

L&T को रक्षा और एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म बनाने का अच्छा अनुभव है. BEL को डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम्स का. दोनों मिलकर 5वीं पीढ़ी के विमान पर काम करेंगे. यह 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में बड़ा कदम है. दोनों कंपनियां मिलकर हाई-क्वालिटी और एडवांस सॉल्यूशन देंगी. इससे भारत की रक्षा क्षमता मजबूत होगी.

पहले भी किया है कमाल

पहले L&T और BEL ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई. L&T ने बड़े एयरो-स्ट्रक्चर मॉड्यूल बनाए. BEL ने मिशन-क्रिटिकल एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप किए. अब इसी तजुर्बे से AMCA को दुनिया का बेस्ट बनाएंगे. समय पर डिलीवरी का वादा भी है.

L&T के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एस एन सुब्रह्मण्यन ने कहा कि BEL के साथ यह साझेदारी भारत की रक्षा को आधुनिक बनाने का बड़ा कदम है. हमें गर्व है कि हम भारतीय वायुसेना के लिए नेक्स्ट-जनरेशन टेक्नोलॉजी ला रहे हैं. दोनों कंपनियां अपने-अपने क्षेत्र की लीडर हैं. हमारा मिला प्रयास राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा.

BEL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन ने कहा कि AMCA प्रोजेक्ट भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी की बढ़ती क्षमता दिखाता है. L&T के साथ यह साझेदारी इस सपने को साकार करने का जरूरी कदम है. L&T की इंजीनियरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन के साथ BEL की इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता से हम दुनिया क्लास सॉल्यूशन देंगे. यह भारतीय वायुसेना को दशकों तक सेवा देगा.

यह गठबंधन भारत को एयरोस्पेस में आगे ले जाएगा. L&T और BEL जैसे मजबूत पार्टनर से AMCA प्रोग्राम सफल होगा. इससे वायुसेना को कटिंग-एज टेक्नोलॉजी मिलेगी.

