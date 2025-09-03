टैरिफ टेंशन के बीच भारत और अमेरिका करेंगे सैन्य अभ्यास, साल में 5वीं बार एकसाथ होंगी दोनों देश की सेनाएं

2025 में भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड टैरिफ और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से तनाव बढ़ा है, लेकिन सैन्य साझेदारी पर इसका कोई असर नहीं पड़. अप्रैल से अब तक दोनों देशों की सेनाएं चार सफल संयुक्त अभ्यास कर चुकी हैं, जिनमें से दो अभी चल रहे हैं. अब पांचवां बड़ा अभ्यास मालाबार 2025 की तैयारी हो रही है. यह सहयोग इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और आपदा राहत पर फोकस करता है.
भारत-अमेरिका सैन्य साझेदारी का बैकग्राउंड: ट्रेड तनाव के बावजूद मजबूत रिश्ता
2025 में ट्रेड डिप्लोमेसी मुश्किल रही, लेकिन डिफेंस पार्टनरशिप बरकरार है. अप्रैल से चार अभ्यास हो चुके हैं, जो LEMOA (लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) और COMCASA जैसे एग्रीमेंट्स पर आधारित हैं. ये अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी (सहयोग क्षमता), काउंटर-टेररिज्म और HADR (ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ) पर फोकस करते हैं.
पांचवां अभ्यास मालाबार क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) का हिस्सा है, जो इंडो-पैसिफिक में डिटरेंस दिखाता है. विशेषज्ञ कहते हैं कि ये अभ्यास ट्रेड विवादों से अलग स्ट्रैटेजिक टाई-अप हैं.
मालाबार 2025: पांचवां बड़ा अभ्यास, क्वाड नेवल ड्रिल
मालाबार 2025 क्वाड देशों का संयुक्त नौसेना अभ्यास है, जो अक्टूबर-नवंबर 2025 में अमेरिका के गुआम द्वीपों पर होगा. यह रोटेटिंग है – 2024 में भारत ने विशाखापत्तनम में होस्ट किया था.
टाइगर ट्रायम्फ 2025: चौथा संस्करण, HADR पर फोकस
टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत-अमेरिका का त्रि-सेवा (आर्मी, नेवी, एयर फोर्स) HADR एम्फीबियस अभ्यास था, जो अप्रैल 2025 में विशाखापत्तनम और काकीनाडा तट पर हुआ. यह 1-11 अप्रैल तक चला.
टैलिस्मन सैबर 2025: भारत की पहली भागीदारी, मल्टी-डोमेन ड्रिल
टैलिस्मन सैबर 2025 ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका का द्विवर्षीय अभ्यास था, जो जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में हुआ. 35,000+ सैनिक, 19 देश शामिल, भारत पहली बार भागीदार.
ब्राइट स्टार 2025: मल्टीलेटरल ट्राई-सर्विस, मिस्र में
ब्राइट स्टार 2025 मिस्र-अमेरिका का द्विवर्षीय मल्टीलेटरल ट्राई-सर्विस अभ्यास था, जो 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक मिस्र में चला. 700+ भारतीय सैनिक शामिल.
युद्ध अभ्यास 2025: 21वां संस्करण, अलास्का में
युद्ध अभ्यास 2025 1-14 सितंबर 2025 को अलास्का के फोर्ट वेनराइट में हो रहा है. मद्रास रेजिमेंट का बटालियन अमेरिकी 11वीं एयरबोर्न डिवीजन के साथ.
सैन्य सहयोग ट्रेड से अलग, मजबूत भविष्यट्रेड फ्रिक्शंस के बावजूद, ये अभ्यास भारत-अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दिखाते हैं. मालाबार से युद्ध अभ्यास तक, ये इंटरऑपरेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी बढ़ाते हैं. विशेषज्ञ कहते हैं कि यह क्वाड और इंडो-पैसिफिक में डिटरेंस का काम करता है.