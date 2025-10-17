हो गया कंफर्म! भारत में बनने जा रहा रूस का लेटेस्ट फाइटर जेट Su-57

रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव ने एक बड़ी खबर दी है. उन्होंने कहा है कि रूस भारत के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा. हम भारत के AMCA प्रोजेक्ट की मदद के लिए तैयार हैं. इसके लिए Su-57 नामक पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का उत्पादन भारत में ही होगा. यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात है.
भारत और रूस 60 साल से ज्यादा समय से रक्षा के क्षेत्र में दोस्त हैं. रूस ने भारत को कई हथियार और विमान दिए हैं. जैसे...
हाल ही में, 2024 में सु-30 के अपग्रेड किट्स डिलीवर हुए. रूस भारत को हमेशा सपोर्ट करता रहा है. अब, जब भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है. रूस इसमें मदद कर रहा है. यह साझेदारी अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ भी चल रही है, लेकिन रूस के साथ खास है.
VIDEO | Delhi: Russian Ambassador to India Denis Alipov says, “Russia will boost defence ties with India and is ready to support India’s AMCA project with local production of the Su-57 fifth-generation fighter aircraft.”— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/mZSJcCXI32
AMCA का पूरा नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. यह भारत का अपना बनाया जाने वाला पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ (अदृश्य) लड़ाकू विमान है. स्टील्थ का मतलब है कि यह रडार पर कम दिखता है, जैसे अदृश्य योद्धा. यह प्रोजेक्ट हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और दूसरे भारतीय कंपनियों द्वारा चलाया जा रहा है.
अभी यह विकास के चरण में है. 2025 तक भारत को इसमें तेजी लानी है. लेकिन कुछ तकनीकें, जैसे इंजन और स्टील्थ कोटिंग मुश्किल हैं. यहां रूस की मदद काम आएगी.
Su-57 रूस का सबसे आधुनिक पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है. इसे फेलॉन भी कहते हैं. यह भी स्टील्थ है. तेज उड़ता है. कई हथियार ले जा सकता है. यह मल्टीरोल है यानी हमला, रक्षा और टोह लेने का काम कर सकता है. रूस का एक्सपोर्ट वर्जन Su-57E है, जो भारत के लिए है. रूस ने कहा है कि यह विमान बहुत प्रतिस्पर्धी है. अब, इसे भारत में ही बनाया जाएगा, न कि सिर्फ आयात किया जाए.
राजदूत अलीपोव ने कहा कि Su-57 का उत्पादन भारत में होगा. इससे...
विशेषज्ञ कहते हैं कि यह डील भारत को पांचवीं पीढ़ी की तकनीक में आगे ले जाएगी. भविष्य में छठी पीढ़ी के प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो सकता है. डेनिस अलीपोव का यह बयान भारत-रूस दोस्ती का नया अध्याय है. Su-57 का भारत में उत्पादन AMCA को पंख देगा. इससे हमारी वायु सेना और मजबूत बनेगी.