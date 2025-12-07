scorecardresearch
 
चीन-जापान में थोड़ी सी चूक से छिड़ जाती जंग... युद्धाभ्यास में चीनी सेना ने की ऐसी हरकत

जापान ने आरोप लगाया है कि चीनी लड़ाकू विमानों ने ओकिनावा के पास उसके सैन्य विमानों पर फायर-कंट्रोल रडार लॉक कर दिया. इससे बड़ा हादसा हो सकता था. चीन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जापानी विमान उसकी नौसेना को बाधित कर रहे थे.

चीन और जापान की सेना समुद्र में लगातार युद्धाभ्यास कर रही हैं. (AP File Photo)
जापान और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. जापान ने रविवार को आरोप लगाया कि चीनी लड़ाकू विमानों ने ओकिनावा द्वीपों के पास उसके सैन्य विमानों पर फायर-कंट्रोल रडार लॉक किया. जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने इसे "बेहद खतरनाक और गैर-जरूरी कार्रवाई" बताया और कहा कि चीन के व्यवहार के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया गया है. चीन ने आरोपों से इनकार किया है.

कोइजुमी ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ बैठक में कहा कि जापान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समझबूझतक रिस्पॉन्स देगा. दूसरी ओर, चीन ने जापान के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया.

चीनी नौसेना के प्रवक्ता कर्नल वांग शुएमेंग ने आरोप लगाया कि जापानी सैन्य विमान पहले चीन की नौसेना की घोषित कैरियर-आधारित ट्रेनिंग को बाधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जापान की ओर से जारी बयान "गलत और भ्रामक" है और उसने उड़ान सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला है. मसलन, इस दौरान थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था.

चीन-जापान के बीच उच्च स्तर पर तनाव

ओकिनावा के पास हाल का यह टकराव पिछले कई वर्षों में दोनों सेनाओं के बीच सबसे गंभीर घटनाओं में से एक माना जा रहा है. ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के रिश्तों में पहले से ही खटास है. जापान की प्रधानमंत्री सना ताकाइची ने हाल ही में कहा था कि ताइवान पर कोई भी कदम अगर जापान की सुरक्षा को प्रभावित करता है तो जापान प्रतिक्रिया देने पर मजबूर होगा. यह बयान चीन को बेहद नागवार गुजरा था.

फायर-कंट्रोल रडार लॉक का क्या मतलब?

सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी विमान पर फायर-कंट्रोल रडार लॉक करना सीधा संकेत होता है कि लक्ष्य पर हमला किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में टार्गेट किए गए विमान को तुरंत बचाव की कार्रवाई करनी पड़ती है. हालांकि जापान ने यह स्पष्ट नहीं किया कि चीनी रडार ने उसके विमान पर पूर्ण लॉक हासिल किया था या सिर्फ दिशा निर्देशित की गई थी.

ऑस्ट्रेलिया ने चीन की इस कार्रवाई की निंदा की

ऑस्ट्रेलिया ने भी इस घटना पर चिंता जताई है. मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा, "हम चीन की इन कार्रवाइयों से चिंतित हैं और जापान के साथ खड़े रहेंगे." चीन ने हाल में अपने नागरिकों को जापान यात्रा न करने की सलाह दी है और फुकुशिमा प्लांट के उपचारित पानी के मुद्दे पर जापानी समुद्री खाद्य आयात रोकने की प्रक्रिया भी रोक दी है.

