scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कटर मशीन, हथौड़ा और लाश के टुकड़े... प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल, अब सिर और हाथ-पांव तलाश रही पुलिस

यूपी से कत्ल का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कटे हाथ पर बने टैटू से मरने वाले शख्स की पहचान हुई. उसकी पत्नी रूबी ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर उसकी हत्या की. लेकिन लाश के टुकड़े किए जाने का तरीका आपका दिल दहला देगा. पढ़ें पूरी सनसनीखेज कहानी.

Advertisement
X
पुलिस ने कातिल बीवी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है (फोटो-ITG)
पुलिस ने कातिल बीवी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है (फोटो-ITG)

Rahul Murder Case: यूपी पुलिस को एक लाश कुछ टुकड़े यहां वहां बिखरे मिले. बाद में उन्हीं टुकड़ों से मरने वाले की शिनाख्त होती है और उसका नाम पता चलता है. पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे रफ्तार पकड़ती है, वैसे ही मरने वाले शख्स की बीवी का नाम कातिल के तौर पर सामने आने लगता है. लेकिन परेशानी ये थी कि पुलिस के पास उस औरत के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था. फिर अचानक इस मामले में एक नया सुराग पुलिस के हाथ आया. सनसनीखेज कत्ल की ये पूरी कहानी आपको हैरान कर देगी.

मामला है यूपी संभल जिले का. जहां एक इलाके में पुलिस को एक सिर कटी लाश मिली. पास में ही एक टी-शर्ट भी पड़ी थी. वो एक ऐसी लाश थी, जिसके सिर के साथ-साथ हाथ-पांव भी काट कर अलग कर दिए गए थे. कटे हुए हाथ पर कुछ हर्फ लिखे थे. जूम-इन करने पर एक नाम को जरूर दिखने लगा. वो कटा हुआ हाथ भी पुलिस को उसी मौका-ए-वारदात पर मिला था. जिस पर लिखा था- राहुल. फिर सामने आई उस इंसान की तस्वीर, जिसकी टी शर्ट पुलिस को मौका-ए-वारदात पर मिली थी. इत्तेफाक से तस्वीर में वो शख्स उसी टी शर्ट के साथ दिखाई दे रहा था. उस शख्स के हाथ की तस्वीरें देखने पर पता चला कि उसी के हाथ पर राहुल के नाम टैटू बना हुआ था. 

असल में मौका-ए-वारदात पर मिली एक इंसानी लाश के इन टुकड़ों और उसकी इन जिंदा तस्वीरों की बदौलत ही यूपी की संभल पुलिस ने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया, जिसकी तुलना अब मेरठ की मुस्कान वाले केस से की जाने लगी है. वजह ये कि यहां भी ठीक मुस्कान की तरह एक पत्नी ने ना सिर्फ आशिक के साथ मिल कर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि कटर से उसकी लाश के टुकड़े-टुकड़े कर जगह-जगह ऐसे बिखेर दिए कि अब भी पूरी की पूरी लाश पुलिस के हाथ नहीं लगी.

सम्बंधित ख़बरें

संभल में टैटू से सुलसी राहुल हत्या की गुत्थी, मेरठ की मुस्कान केस जैसी दरिंदगी
Punjab Police Crime Report Yudh Nashiyan Virudh
Punjab Police 2025: आतंकवाद से नशे के खिलाफ तक सख्त एक्शन, क्राइम रेट में गिरावट का दावा
Cyber fraud case in Thane
Forex Trading Scam: फॉरेक्स और कमोडिटी ट्रेडिंग के नाम पर युवक से 17.61 लाख की ठगी
Radium sticker scam UP
बलिया में रैडियम स्टीकर के नाम पर लूट, पुलिस की वर्दी पहनकर वसूली करने वाला गैंग बेनकाब
Arunachal Pradesh espionage case
कंबल बेचने की आड़ में जासूसी, पाकिस्तान से कनेक्शन... अरुणाचल में जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश
Advertisement

24 नवंबर 2025, थाना चंदौसी, संभल
इस कहानी की शुरुआत होती है, 24 नवंबर को जब शहर के चंदौसी पुलिस स्टेशन में एक महिला रूबी अपने पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है. पुलिस को राहुल तो नहीं मिलता, लेकिन करीब 25 दिन बाद चंदौसी के ही पतरौआ रोड पर एक नाले के किनारे पुलिस को एक बैग में आधी कटी हुई इंसानी लाश जरूर मिलती है. पुलिस अब मरने वाले की पहचान पता करने की कोशिश शुरू करती है और थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि उसी चंदौसी थाने में 24 नवंबर को राहुल नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. 

इत्तेफाक से अब पुलिस को शक हो चला था कि ये लाश राहुल की ही हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो राहुल गुमशुदा था और दूसरी तरफ टुकड़ों में बंटी लाश की बांह पर भी राहुल के नाम का टैटू बना हुआ था. ऐसे में पुलिस राहुल की पत्नी रूबी को लाश की पहचान के लिए बुलाती है, लेकिन रूबी लाश को पहचानने से साफ इनकार कर देती है. ऐसे में अब पुलिस का शक रूबी पर ही गहराने लगता है. अब पुलिस उससे पूछताछ करने के साथ-साथ जैसे ही उसके मोबाइल फोन की जांच करती है, असलियत सामने आ जाती है. 

Advertisement

सच ये है कि रूबी का पति राहुल ही था, जिसकी लाश टुकड़ों में मिली थी. पुलिस को रूबी के मोबाइल फोन से जिंदा हालत में राहुल की वो तस्वीरें मिल जाती हैं, जिसमें राहुल वही टी शर्ट पहने नजर आता है, जिस जो टी शर्ट राहुल की लाश से बरामद हुई थी, ऊपर से राहुल की तस्वीर में उसकी बांह पर गुदा उसके नाम का टैटू भी नजर आ जाता है. इससे साफ हो जाता है कि रूबी अपने पति राहुल की गुमशुदगी और मौत को लेकर झूठ बोल रही थी. 

पुलिस को राहुल और रूबी की घर की तलाशी के दौरान घर से ही खून से सनी रॉड और फर्श से लेकर हीटर तक पर खून के धब्बे मिले, जो अब सूख चुके थे. रूबी के हाथों राहुल के कत्ल की कहानी का अब खुलासा हो चुका था. लेकिन कत्ल के मोटिव का पूरी तरह साफ होना अभी बाकी थी. पुलिस रूबी से पूछताछ तो खैर कर ही रही थी, लेकिन साथ ही उसने आस-पास के लोगों और रूबी के रिश्तेदारों से भी इसे लेकर सवाल जवाब किए. और तब साफ हुआ कि रूबी अपने पति राहुल की गैरहाजिरी में अक्सर में अपने घर में लड़कों को बुलाया करती थी और इन लड़कों में गौरव नाम का एक ऐसा लड़का भी था, जिसे लोग रूबी के ब्वॉयफ्रेंड के तौर पर जानते थे.

Advertisement

अब पुलिस रूबी से पूछताछ शुरू करती है और तब सामने आती है, एक ऐसी कहानी, जो मेरठ के मुस्कान की कहानी से काफी हद तक मिलती जुलती है. इस कहानी के मुताबिक रूबी का अपने ही मोहल्ले में रहने वाले गौरव नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था. लेकिन 18-19 नवंबर की रात को जब राहुल घर नहीं था, तो रूबी ने गौरव को अपने घर बुला लिया. इत्तेफाक से राहुल जब आधी रात को घर लौटा, तो अपनी पत्नी को गौरव के साथ देख कर आगबबूला हो गया. उसने रूबी को बुरी तरह पीटा और बाजार में उसका जुलूस निकालने की धमकी दी, बस इसी से रूबी चिढ़ गई और उसने गौरव के साथ मिल कर एक खौफनाक साजिश रच डाली.

साजिश के तहत पहले रॉड से वार कर उसने अपने पति का उसी रात कत्ल कर दिया और अगले दिन बाजार से कटर मशीन ला कर घर में ही अपने पति की लाश के टुकड़े-टुकड़े कर डाले. और इसके छह दिन बाद 24 नवंबर को रूबी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी. उसने ऐसा इसलिए किया, ताकि कोई उस पर शक ना करे. रूबी और राहुल को दो बच्चे भी हैं. 12 साल का एक बेटा और 10 साल की बेटी. लेकिन दो-दो बच्चों और पति के रहने के बावजूद रूबी को ना तो किसी और लड़के से अफेयर करने में कोई झिझक हुई और ना ही और उसे अफेयर के बाद अपने पति राहुल का कत्ल करते हुए अपने बच्चों का ख्याल आया.

Advertisement

लेकिन इत्तेफाक देखिए कि टुकड़ों में बंटे उसी राहल की लाश ने ना सिर्फ अपनी पहचान जाहिर कर दी, बल्कि उन्हीं टुकड़ों ने रूबी की पोल भी खोल दी. फिलहाल पुलिस ने रूबी और गौरव की निशानदेही पर कत्ल और सबूत मिटाने में इस्तेमाल किए गए कटर मशीन, हथौड़ा, मोबाइल फोन और लोहे की रॉड जैसी चीजों को भी अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने धड़ का हिस्सा और एक बांह तो बरामद कर ली है, लेकिन राहुल का सिर, उसके बाकी के हाथ पांव अब भी गायब है. 

पुलिस को आशंका है कि कातिलों ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के सिलसिले में शव के इन हिस्सों को बुलंदशहर के रास्ते गंगा नदी में फेंक दिया था, जो अब बह कर दूर जा चुके हैं. पुलिस का कहना है कि रूबी और गौरव ने राहुल का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए भी काफी दिमाग लगाया. उन्होंने ना सिर्फ बाजार से बैग खरीदे, लाश के टुकड़े किए, बल्कि उन रास्तों से लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, जिन पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे. यही वजह है कि पुलिस को शुरू में इस केस में लीड नहीं मिली. 

आरोपियों ने मकतूल के कुछ कपड़ों को जला भी दिया था. लेकिन लाख जतन करने के बावजूद मरने वाले के हाथ पर बने टैटू और अधजले कपड़ों ने कातिलों के साजिश की पोल खोल कर रख दी. फिलहाल कत्ल की इस वारदात का खुलासा होने के बाद अब लोग इसकी तुलना मेरठ के मुस्कान केस से करने लगे हैं. क्योंकि यहां भी साजिश बीवी और उसके ब्वॉयफ्रेंड ने रची है और लाश को खौफनाक तरीके से ठिकाने लगाया गया है.

Advertisement

(संभल से अनूप कुमार के साथ अनुभव माथुर का इनपुट)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement