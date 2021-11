PAK की महिला नेता से जुड़ा अश्लील वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने वाला गिरफ्तार

पाकिस्तान (Pakistan) में एक महिला विधायक (Woman MLA) का कथित अश्लील वीडियो वायरल (Objectionable Video Viral) करने और धमकी देने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. महिला विधायक का नाम सानिया आशिक (Sania Ashiq) है. ये गिरफ्तारी सानिया की शिकायत के बाद हुई है. आइए जानते हैं पूरा मामला..

पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY के मुताबिक, सानिया आशिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PML-N) की मेंबर हैं और पंजाब प्रांत के तक्षशिला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. हाल ही में एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था. दावा किया गया कि ये वीडियो सानिया का ही है. जिसके बाद खुद सानिया ने इसकी पुलिस से शिकायत की थी.

विधायक की शिकायत के बाद हुई गिरफ़्तारी

सानिया ने 26 अक्टूबर को संघीय जांच एजेंसी (FIA) के पास टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल किए गए वीडियो को लेकर अज्ञात के खिलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के बाद जांच साइबर क्राइम विंग को सौंपी गई. जांच के बाद बीते दिन (बुधवार) वीडियो वायरल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई गई.

A targeted harassment strategy starting with hundreds of threatening calls,3rd grade songs on tiktok, replusive posts on fb, random clips associated to me;has now culminated at using picture of my father literally during last hours of his life,moments I can never erase frm memory