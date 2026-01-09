scorecardresearch
 
अमेरिका में मर्डर, भारत में अंतिम संस्कार... परिवार ने नम आंखों से दी निकिता गोदिशाला को आखिरी विदाई

अमेरिका में कथित तौर पर हत्या की शिकार बनी निकिता गोदिशाला का आखिरकार हैदराबाद में अंतिम संस्कार कर दिया गया. उनके परिवार ने मरेडपल्ली श्मशान घाट में उन्हें नम आंखों से विदाई दी. इस मामले में आरोपी अर्जुन शर्मा पर मर्डर चार्ज लगा है.

निकिता के परिजनों ने निजी रूप से उसका अंतिम संस्कार किया (फोटो-ITG)
Nikitha Godishala Funeral: अमेरिका में कथित तौर पर हत्या की शिकार हुई निकिता गोदिशाला को शुक्रवार को हैदराबाद में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई. शहर में उनके परिवार, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों ने भावुक माहौल में उन्हें श्रद्धांजलि दी. बीते हफ्ते अमेरिका से आई इस दुखद खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था. निकिता मूल रूप से हैदराबाद की रहने वाली थीं और उनका परिवार यहीं रहता है. अंतिम संस्कार के दौरान हर किसी की आंखें नम थीं. माहौल पूरी तरह शोक में डूबा हुआ था.

मरेडपल्ली श्मशान घाट में अंतिम संस्कार
परिवार सूत्रों के मुताबिक, 27 वर्षीय निकिता गोदिशाला का अंतिम संस्कार हैदराबाद के मरेडपल्ली स्थित श्मशान घाट में किया गया. पूरे धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ उनके पार्थिव शरीर को अग्नि को सौंपा गया. परिवार ने अंतिम संस्कार को निजी रखने का फैसला किया था. केवल करीबी परिजन और चुनिंदा लोग ही इस दौरान मौजूद रहे. श्मशान घाट पर शांति और अनुशासन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया. पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार संपन्न हुआ.

RGIA एयरपोर्ट पर पहुंचा पार्थिव शरीर
पीटीआई के अनुसार, निकिता गोदिशाला का पार्थिव शरीर शुक्रवार को दिन में ही हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था. अमेरिका से लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद शव को भारत लाया गया. एयरपोर्ट पर परिवार के सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने भारी मन से शव को प्राप्त किया. इसके बाद पार्थिव शरीर को सीधे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया. यह पल परिवार के लिए बेहद भावुक और पीड़ादायक था.

निजी रूप से अंतिम संस्कार
निकिता के परिवार ने 8 दिसंबर को जारी एक बयान में साफ किया था कि अंतिम संस्कार पूरी तरह निजी तौर पर किया जाएगा. परिवार ने गरिमा और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस सुरक्षा की भी मांग की थी. उनका कहना था कि इस दुख की घड़ी में वे किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं चाहते. प्रशासन की ओर से भी इस अपील का सम्मान किया गया. पुलिस की तैनाती के साथ अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.

जिम्मेदार पत्रकारिता की अपील
परिवार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया से विशेष अपील की थी कि इस मामले में जिम्मेदार पत्रकारिता की जाए. उन्होंने मीडिया से अप्रमाणित और गैर-जांचित जानकारी प्रकाशित न करने का अनुरोध किया. परिवार का कहना है कि गलत खबरें जांच को प्रभावित कर सकती हैं. वे चाहते हैं कि पूरी कानूनी प्रक्रिया सम्मान और निष्पक्षता के साथ पूरी हो. परिवार की यह अपील न्याय की उम्मीद को दर्शाती है.

2 जनवरी से थी लापता
अमेरिका के एलिकॉट सिटी में रहने वाली निकिता गोदिशाला 2 जनवरी को लापता हो गई थीं. उनके लापता होने के बाद स्थानीय पुलिस ने तलाश शुरू की. हावर्ड काउंटी पुलिस के मुताबिक, बाद में उनका शव कोलंबिया, मैरीलैंड में मिला. यह शव उनके पूर्व रूममेट अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट से बरामद हुआ था. निकिता के शरीर पर चाकू से किए गए कई वार के निशान पाए गए थे.

पूर्व रूममेट पर हत्या का आरोप
अमेरिकी पुलिस ने इस मामले में 26 वर्षीय अर्जुन शर्मा को मुख्य आरोपी बताया है. पुलिस ने अर्जुन शर्मा के खिलाफ फर्स्ट और सेकंड डिग्री मर्डर के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया है. आरोप है कि उसने ही निकिता की हत्या की और इसके बाद भारत भाग गया. यह मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बन चुका है. अमेरिका और भारत की एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं.

तारनाका में रहता है परिवार
निकिता गोदिशाला का परिवार हैदराबाद के तारनाका इलाके में रहता है. बेटी की असमय और दर्दनाक मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. परिजन अब सिर्फ यही चाहते हैं कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए. इस घटना ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है. परिवार को अब न्याय की उम्मीद है और वे कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा जता रहे हैं.

