संदिग्ध कार केस: CRPF ने मुकेश अंबानी की सुरक्षा का किया रिव्यू, क्लोज प्रोटेक्शन में जवानों की संख्या बढ़ी

देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के मुंबई आवास ‘एंटिलिया’ के बाहर बीते दिन एक संदिग्ध गाड़ी मिलने से हड़कंप मच गया. इस गाड़ी में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थीं, साथ ही कुछ अन्य दस्तावेज़ भी बरामद किए गए, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है. महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी है, साथ ही अबतक इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी से सुराह तलाशने की कोशिश कर रही है.

CRPF ने सुरक्षा का रिव्यू किया

मुकेश अंबानी की सुरक्षा को अब सीआरपीएफ ने भी रिव्यू किया है. बता दें कि मुकेश अंबानी को Z+ की सुरक्षा प्राप्त है. अब कल की घटना के बाद मुकेश अंबानी के क्लोज प्रोटेक्शन में तैनात कमांडो की संख्याओं को बढ़ाया गया है. जानकारी के मुताबिक, सीआरपीएफ के करीब 58 कमांडो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में तैनात हैं.



जानकारी के मुताबिक, मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर मिली संदिग्ध गाड़ी के मामले में मुंबई के गामदेवी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में 286, 465, 473, 506(2),120(B) IPC and u/s 4 of Explosive Substances Act 1908 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं.

कार मिलने के मामले की जांच क्राइम ब्रांच के साथ-साथ एंटी टेररिज्म स्क्वायड भी कर रही है. क्राइम ब्रांच के द्वारा आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, ताकि गाड़ी कहां से आई और किस तरह खड़ी की गई उसकी जानकारी टटोली जा सके. जिलेटिन मिलने का मामला गंभीर है, यही कारण है कि आतंकी एंगल को भी खंगाला जा रहा है.



गाड़ी में क्या-क्या मिला?

पुलिस के मुताबिक, एंटिलिया के बाहर जो गाड़ी मिली वो स्कॉर्पियो कार थी. इस गाड़ी को देर रात करीब एक बजे खड़ा किया गया था, जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें थीं. इस गाड़ी के अंदर एक लेटर भी मिला, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है.



गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो मुकेश अंबानी की सुरक्षा के काफिले में किसी वाहन से मैच करता है. ऐसे में क्राइम ब्रांच इस एंगल से भी जांच कर रही है, व्हीकल को सील कर लिया गया है.



गुरुवार को एंटिलिया के बाहर जब इस कार के मिलने की जानकारी मिली, तो वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई. एंटिलिया के बाहर डॉग स्क्वायड, बम स्क्वायड मौजूद रही. इसके अलावा शुक्रवार को भी एंटिलिया के बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, यहां के आसपास से निकलने वाले वाहनों पर भी नज़र रखी जा रही है. महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री द्वारा भी बयान दिया गया है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही मामले की जांच भी की जा रही है.