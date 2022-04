Law and Order: क्या होता है 'खारिजी' शब्द का मतलब, पुलिस कहां करती है इस्तेमाल?

हमारे देश में पुलिस (Police) कानून व्यवस्था (Law and Order) बनाए रखने का काम करती है. पुलिस थाने (Police Station) में काम करने के तरीके भी अन्य सरकारी महकमों से अलग होते हैं. दरअसल, थानों में काम करने की एक अलग प्रक्रिया (Process) है. इसी प्रक्रिया में कई ऐसे शब्दों (Words) का प्रयोग होता है, जो आम जनता के लिए थोड़े अलग हो सकते हैं. ऐसा ही एक शब्द है 'खारिजी.' आइए जानते हैं कि खारिजी (Khariji) शब्द का अर्थ (Meaning of word) क्या है? और पुलिस इसका इस्तेमाल कहां और क्यों करती है?

खारिजी का मतलब (Meaning of Khariji)

पुलिस प्रणाली (Police system) और पुलिस प्रक्रिया (Police procedure) में अंग्रेजी (English), उर्दू (Urdu), फारसी (Persian) और अरबी (Arabi) भाषा के बहुत से शब्दों (Words) का इस्तेमाल (Use) होता है. उपरोक्त सभी भाषाओं (Languages) के शब्द पुलिस अपने रोजमर्रा के काम (Everyday tasks) में करती है. ऐसा ही एक शब्द है खारिजी (Khariji). खारिजी शब्द अरबी भाषा (Arabic) के मूल शब्द खारिज से आया है. जिसे अंग्रेजी (English) में rejected और Dismissed भी कहा जाता है. हिंदी में इस शब्द का अर्थ उस प्रार्थना पत्र या याचिका आदि (application or petition etc.) से है जो अस्वीकृत (rejected) कर दिया गया हो. यानी जिसे खारिज (Dismissed) किया गया हो. या विचार के अयोग्य (unthinkable) मान लिया गया हो. या फिर नामंजूर (disapproved) कर दिया गया हो.

पुलिस में 'खारिजी' शब्द का इस्तेमाल

पुलिस (Police) के पास हर दिन कई तरह की शिकायतें और मामले (complaints and cases) आते हैं. उन मामलों में पुलिस विवेचना यानी जांच (investigation) करती है. जब किसी मामले में चालान की फाइनल रिपोर्ट (final report) में यह साबित (prove) होता है कि वो रिपोर्ट झूठी (false) है, तो वो खारिजी (Khariji) हो जाती है. इसे ईआर (ER) लिखा जाता है. इसमें झूठी रिपोर्ट करने वाले को आरोपी (accused) मानकर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 182 (Section 182 of IPC) और 211 के तहत मुकदमा (court case) भी दर्ज किया जाता है.

खात्मा खारिजी का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 169 में और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) पुलिस रेगुलेशन एक्ट (police regulation act) की धारा 787, 728 में भी मिलता है. जब पुलिस खारिजी रिपोर्ट लगाती है तो उसे केवल जिले के वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट (senior most magistrate) यानी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (Chief Judicial Magistrate) की अदालत (Court) में ही प्रस्तुत किया जाता है.

तो अब आप जान गए होंगे कि पुलिस में खारिजी (Khariji) किसे कहते हैं, और यह शब्द पुलिस कब, कहां और किस लिए इस्तेमाल करती है.