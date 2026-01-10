scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'प्यार में धोखा मिलने पर मार डाला...', झांसी में महिला ऑटो चालक केस में मुख्य आरोपी का हाफ एनकाउंटर

उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली महिला ऑटो चालक की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने आधी रात हाफ एनकाउंटर में दबोच लिया है. एनकाउंटर के दौरान आरोपी को गोली लगी, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
झांसी में महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
झांसी में महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. चार दिन से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले चार दिनों से फरार चल रहा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और बरुआसागर थाना क्षेत्र में बेतवा नदी के नोटघाट पुल पर अपनी कार छोड़कर फरार हो गया था. कार के अंदर से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया था.

बता दें कि रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात नवाबाद थाना क्षेत्र के सुकुवां-ढुकवां कॉलोनी के पास अनीता चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शुरुआत में यह मामला सड़क हादसे का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आई.

सम्बंधित ख़बरें

Man whose son killed himself
एक के बाद दूसरे बेटे को भी खा गया जुआ और कर्ज...जान देने वाले युवक के पिता का दर्द
auto driver Anita Chaudhary in Jhansi (Photo - ITG)
ऑटोवाली की मर्डर मिस्ट्री: झांसी के अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी अब भी फरार
Jhansi first female auto driver killed
सड़क, साजिश और खून... झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर के कत्ल की इनसाइड स्टोरी
झांसी में बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेंगे जेवर!
Shopkeepers Will not allow people with covered faces in the shop
सिपरी बाजार में ज्वैलर्स का फैसला, ढका चेहरा लेकर आए ग्राहकों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें वजह

पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि अनीता की कनपटी में गोली मारी गई थी. गोली लगने के बाद वह गिर गई और गोली गले में फंस गई थी, जिस वजह से शुरुआत में मामला एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हुआ. बाद में पोस्टमार्टम में गोली मिलने से हत्या की पुष्टि हुई.

Advertisement

Jhansi auto driver case

महिला के पति की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया. झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया था कि मुख्य आरोपी मुकेश झा ने अपने बेटे शिवम झा और बहनोई मनोज झा के साथ मिलकर अनीता की हत्या की.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी शिवम झा और मनोज झा को पहले ही हिरासत में ले लिया था. वहीं, मुख्य आरोपी मुकेश झा फरार चल रहा था, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

शुरुआती जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मुकेश झा पिछले 6–7 वर्षों से महिला के संपर्क में था. कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी ने प्यार में धोखा मिलने के बाद एनिवर्सरी की रात अनीता की गोली मारकर हत्या कर दी.

Jhansi auto driver case

मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई थीं. पुलिस को उसकी कार बेतवा नदी के नोटघाट पुल पर मिली थी, जिससे यह आशंका जताई जा रही थी कि आरोपी ने नदी में कूदकर आत्महत्या की है. पुलिस ने नदी और आसपास के जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका.

आखिरकार पुलिस ने आरोपी को आधी रात हाफ एनकाउंटर में दबोच लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी. मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं. फिलहाल, आरोपी का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement