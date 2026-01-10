'प्यार में धोखा मिलने पर मार डाला...', झांसी में महिला ऑटो चालक केस में मुख्य आरोपी का हाफ एनकाउंटर

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. चार दिन से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले चार दिनों से फरार चल रहा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और बरुआसागर थाना क्षेत्र में बेतवा नदी के नोटघाट पुल पर अपनी कार छोड़कर फरार हो गया था. कार के अंदर से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया था.

बता दें कि रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात नवाबाद थाना क्षेत्र के सुकुवां-ढुकवां कॉलोनी के पास अनीता चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शुरुआत में यह मामला सड़क हादसे का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आई.

पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि अनीता की कनपटी में गोली मारी गई थी. गोली लगने के बाद वह गिर गई और गोली गले में फंस गई थी, जिस वजह से शुरुआत में मामला एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हुआ. बाद में पोस्टमार्टम में गोली मिलने से हत्या की पुष्टि हुई.

महिला के पति की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया. झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया था कि मुख्य आरोपी मुकेश झा ने अपने बेटे शिवम झा और बहनोई मनोज झा के साथ मिलकर अनीता की हत्या की.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी शिवम झा और मनोज झा को पहले ही हिरासत में ले लिया था. वहीं, मुख्य आरोपी मुकेश झा फरार चल रहा था, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

शुरुआती जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मुकेश झा पिछले 6–7 वर्षों से महिला के संपर्क में था. कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी ने प्यार में धोखा मिलने के बाद एनिवर्सरी की रात अनीता की गोली मारकर हत्या कर दी.

मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई थीं. पुलिस को उसकी कार बेतवा नदी के नोटघाट पुल पर मिली थी, जिससे यह आशंका जताई जा रही थी कि आरोपी ने नदी में कूदकर आत्महत्या की है. पुलिस ने नदी और आसपास के जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका.

आखिरकार पुलिस ने आरोपी को आधी रात हाफ एनकाउंटर में दबोच लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी. मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं. फिलहाल, आरोपी का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.



