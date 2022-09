स्कारलेट, जेनिस, डेनिएल और अब सोनाली फोगाट... गोवा में जानलेवा साबित हो रहा सफेद जहर

भाजपा नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के बाद गोवा का कर्लिस क्लब चर्चाओं में है. उसकी बदनामी के किस्से एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं. ये वही क्लब है जिसमें सोनाली फोगाट अपने पीए सुधीर सांगवान के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी थीं. 'आजतक' ने इस क्लब का काला सच उजागर करने की कोशिश की है. हमारी टीम ने खुफिया कैमरे पर दो ऐसे लोगों की बात रिकॉर्ड की है, जिन्होंने कर्लिस क्लब की करतूतों को बेनकाब कर दिया है.

गोवा में लोग सुकून के पल बिताने के लिए जाते हैं. ये देश ही विदेश में भी अपने बीच और मौज मस्ती के लिए जाना जाता है. लेकिन नशे के सौदागारों ने इस गोवा को कुछ और ही बना डाला है. अब गोवा पर ड्रग्स का बदनुमा दाग लग रहा है और गोवा में फैलता सफेद ज़हर सोनाली की तरह पहले भी कई लोगों की जान ले चुका है. जिनमें ये कुछ नाम शामिल हैं-

2008 - स्कारलेट कीलिंग

2010- जेनिस स्वीनी

2017- डेनिएल मैकलॉघलिन

और

2022 में सोनाली फोगाट.

रेप, मर्डर और मौत के रहस्य की ये एक पूरी सीरीज़ है. पिछले 15 सालों में गोवा के अंदर ड्रग्स से जुड़ा अपराध फल फूल रहा है, और दिन ब दिन अपनी जड़ें जमा रहा है. गोवा में समंदर के सामने मौजूद बड़े क्लब और रेस्टोरेंट अब इस तरह के अपराधों से अजनबी नहीं हैं. गोवा का कर्लिस क्लब भी पहली बार चर्चाओं में नहीं आया है.

आज से 14 साल पहले भी इस क्लब ने एक ऐसे ही बड़े कांड के लिए सुर्खियां बटोरी थीं. उस वक्त ब्रिटिश मूल की स्कार्लेट कीलिंग की मां ने आरोप लगाया था कि कर्लिस क्लब में उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया गया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया. और अब सोनाली फोगाट का परिवार अपनी बेटी के लिए कर्लिस क्लब पर ऐसे ही सनसनीखेज़ आरोप रहा है.

गोवा में मौजूद आजतक की स्पेशल इनवेस्टीगिटिव टीम कर्लिस क्लब का सच जानने के लिए निकली और उसके मैनेजर वी पेडनेकर का स्टिंग ऑपरेशन कर डाला. इसके अलावा स्पेशल इनवेस्टीगिटिव टीम ने गोवा की अंजुना पंचायत के पूर्व सरपंच से भी खुफिया कैमरे पर बातचीत की. इन दोनों लोगों ने जो खुलासे किए, वो गोवा में फैलते सफेद ज़हर यानी ड्रग्स और बदनाम हो चुके कर्लिस क्लब की सारी पोल खोलते हैं.

इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि पैट्रिक सावियो अलमीडा 2012 से 12 अगस्त 2022 तक अंजुना पंचायत के सरपंच थे. अलमीडा ने जब हमारी टीम को गोवा के कर्लिस क्लब की सच्चाई बताई, तो हम भी चौंक गए.

पैट्रिक सावियो अलमीडा- बहुत कंप्लेन मिला मुझे.

रिपोर्टर- कर्लिस के लिए?

पैट्रिक सावियो अलमीडा- हां.

रिपोर्टर- किस तरह की?

पैट्रिक सावियो अलमीडा- सब पूरा वेटर लोग ड्रग बेचता है. उधर पूरा पूरा बच्चे लोगों को खराब किया. Why they’re not taking medical बच्चे लोग का. वह सब के साथ रहता है. सब पॉलीटिशियन उससे हफ्ता लेता है.

रिपोर्टर- पंचायत के इंचार्ज थे तो आपको कभी ऑफर नहीं किया उसने?

पैट्रिक सावियो अलमीडा- मुझे किया था उसने. मैं बोला हम लोग कभी नहीं मिलेगा. मैं उसको बोला था क्या म्यूजिक बंद होना चाहिए not to disturb in the public और जो तू ड्रग्स का पार्टी कर रहा है. वह सब बंद कर दे.

रिपोर्टर- तो उसने क्या बोला?

पैट्रिक सावियो अलमीडा- हां करता है. यह करता है. वह करता है. बाद में पुलिस को सेट करता है. मैं अकेला भी गया था बंद करने. मैं गया था लास्ट ईयर.

रिपोर्टर- आपने एक ही बार अटेम्प्ट लिया था?

पैट्रिक सावियो अलमीडा- एक नहीं 10 बार गया पहले.

रिपोर्टर- बंद करने के लिए?

पैट्रिक सावियो अलमीडा- हां. through पंचायत कंप्लेन भी बहुत बार भेजा.

पैट्रिक सावियो अलमीडा- There is a big lobby now gradually lobby is increasing now drugs का Lobby.

तो सुना आपने, पैट्रिक सावियो अलमीडा ने उस कर्लिस क्लब की सच्चाई बयां कर दी, जिसमें सोनाली फोगाट मौत के मुंह तक पहुंच गई. सावियो ने खुलासा किया कि गोवा में अंजुना बीच के रेस्टोरेंट में वेटर ड्रग्स बेच रहे हैं और नेताओं का पूरा हफ्ता बंधा हुआ है, सारे क्लबों की पुलिस से तगड़ी सेटिंग रहती है. इसके बाद आजतक की स्पेशल इनवेस्टिगेटिव टीम ने कर्लिस क्लब के मैनेजर से खुफिया कैमरे पर बातचीत की. जैसा खुलासा पूर्व सरपंच ने किया, ठीक वैसी ही कहानी कर्लिस के मैनेजर ने भी हमारी टीम को बताई.

वी. पेडनेकर- अभी कल भी एक कस्टमर इधर ब्रेकफास्ट में बैठा था. उसके पास भी कुछ था. मैं आपको sincerely बोल रहा हूं. उसके पास भी कुछ था. वह रोल कर रहा था. मैंने बोला सर क्या है? Just pay my bill and please go from here.

रिपोर्टर- डेली आप लोगों को लगता है कि ड्रग्स लिया हुआ है या कुछ रोल करके पी रहा है तो कितने लोगों का आप लोग हटा देते हैं कि भाई जाओ?

वी. पेडनेकर- मैक्स टू मैक्स 8-9 कस्टमर हमको दिन में ही मिल जाते हैं, बाहर से आते हैं एक बीयर लेते हैं और इधर बैठ जाते हैं. हमारा कुछ भी नहीं है. बीयर हमारा है. टेबल हमारा है. रेस्टोरेंट हमारा है.

रिपोर्टर- आप यह कह रहे हैं कि डेली 8-10 कस्टमर को निकालते हैं?

वी. पेडनेकर- बहुत से लोग रहते हैं ना नहीं सुन रहा है तो बिल क्लियर करके जाओ भाई.

रिपोर्टर- अच्छा एक चीज और दादा मैं आपसे जानना चाहूंगा आप ही कह रहे थे कि आप 8-10 लोगों को आप डेली निकालते हैं. आई विल नॉट राइट योर लाइन तो आप इन को हटाने के बजाय पुलिस को क्यों नहीं कॉल करते हैं कि पुलिस आओ ले जाओ इसको ड्रग्स है इसके पास?

वी. पेडनेकर- नहीं सर. एक बार हमारे प्रेमिसेस वो चला गया. वह हमारा प्रॉब्लम नहीं है. मैं पुलिस को बुला कर खाली दूसरा कस्टमर का ईगो हर्ट नहीं करना चाहता और पुलिस इधर आए मुझे यह भी नहीं चाहिए because mostly good family आती है. डिनर करते हैं. रीलैक्स करते हैं. बैठते हैं. बातें करते हैं. अचानक पुलिस आ गई तो यह भाई क्या चक्कर है इधर. पुलिस भी आती है ऐसा हो जाएगा यह natural thinking होता है तो इससे अच्छा कस्टमर को ही बोलो कि सर आप पेमेंट करो और जाओ.

सोनाली फोगाट की मौत के बाद कर्लिस क्लब का कुख्यात रिकॉर्ड अब डराने लगा है, इसीलिेए गोवा पुलिस ने कर्लिस क्लब का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है. लेकिन ये कहानी सिर्फ गोवा के एक क्लब या रेस्टोरेंट की नहीं है, अब पूरे गोवा की साख दांव पर है. पिछले डेढ़ दशक में जिस तरह से गोवा में अपराध और ड्रग्स का पर्दाफाश हुआ है, उससे गोवा के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है.