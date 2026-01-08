scorecardresearch
 
29 किलो सोने की ईंटें और 2.90 करोड़ नोटों की गड्डियां... दुबई-बांग्लादेश से लेकर दिल्ली तक चल रहा था स्मगलिंग सिंडिकेट

देश में सोने की तस्करी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने दिल्ली और त्रिपुरा के अगरतला में छापेमारी कर दुबई और बांग्लादेश से संचालित एक संगठित गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट को बेनकाब कर दिया है. इस कार्रवाई में 29 किलो से ज्यादा विदेशी सोना और करीब 2.9 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं.

DRI ने इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट को बेनकाब किया.
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने सीमा पार सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. DRI ने दिल्ली और अगरतला में छापेमारी कर एक अंतरराष्ट्रीय गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. यह सिंडिकेट दुबई और बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा था और भारत में अवैध रूप से सोना पहुंचा रहा था.

DRI को मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर 6 जनवरी 2026 को सिंडिकेट के एक अहम सदस्य को घरेलू लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस से गिरफ्तार किया गया. आरोपी अगरतला, त्रिपुरा से भेजे गए दो कंसाइनमेंट की डिलीवरी लेने पहुंचा था. जांच के दौरान इन कंसाइनमेंट से 15 किलो विदेशी सोना बरामद हुआ, जिस पर अंतरराष्ट्रीय रिफाइनरी के निशान थे. इस सोने की कीमत करीब 20.73 करोड़ रुपये आंकी गई है.

इसके साथ ही दिल्ली और अगरतला में कई ठिकानों पर एकसाथ तलाशी अभियान चलाया गया. इन छापों में अतिरिक्त 14.2 किलो विदेशी सोना और करीब 2.90 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए. नकदी में भारतीय और बांग्लादेशी मुद्रा दोनों शामिल हैं.

इस तरह कुल मिलाकर 29.2 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये है, और 2.9 करोड़ रुपये नकद कस्टम्स एक्ट के तहत जब्त किए गए हैं. मामले में अब तक तस्करी सिंडिकेट से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

Advertisement

जांच में सामने आया है कि यह सिंडिकेट इंडो-बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते त्रिपुरा के जरिए भारत में सोना स्मगल करता था. इसके बाद घरेलू कार्गो सर्विसेज के जरिये सोना दिल्ली पहुंचाया जाता था. इस पूरे नेटवर्क में दुबई और बांग्लादेश में बैठे हैंडलर्स के साथ अगरतला में ज्वैलरी शॉप चलाने वाले स्थानीय ऑपरेटिव्स भी शामिल थे.

DRI का कहना है कि अवैध सोने की सप्लाई को रोककर वह देश की आर्थिक और राजकोषीय स्थिरता की रक्षा कर रहा है और निष्पक्ष व पारदर्शी व्यापारिक माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है. मामले में आगे की जांच जारी है.



