असम के तिनसुकिया में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

असम के तिनसुकिया में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक बूथ अध्यक्ष की हत्या कर दिए जाने की घटना सामने आई है. पुलिस ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष की हत्या के मामले में उसी गांव के जयचंद्र गोगोई को गिरफ्तार किया है. मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी ट्वीट कर घटना की कड़ी निंदा की है. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार रात की है. बताया जाता है कि मार्गेरिटा (Margherita) विधानसभा क्षेत्र के बुहिडिहिंग ग्राम पंचायत निवासी देबानंद गोगोई बीजेपी के बूथ अध्यक्ष थे. गोगोई पर डूमडूमा नगांव इलाके में किसी ने चाकू से हमला कर दिया. चाकू से किए गए हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए देबानंद गोगोई ने दम तोड़ दिया.

मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की हत्या की कड़ी निंदा की है. मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि प्रदेश में इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम ने आश्वस्त किया कि कानून, दोषी को सजा देने का काम करेगा.

Strongly condemn the brutal murder of @BJP4Assam karyakarta, Deba Gogoi, Booth President under Margherita LAC.



My deepest condolences to his family & friends. Such acts of violence will not be tolerated & I assure that law will take its course to punish the guilty.