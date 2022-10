मुंबई: पटाखा फोड़ने पर विवाद, 3 नाबालिगों ने 21 साल के युवक को चाकुओं से गोदा

पुलिस के मुताबिक, सोमवार दोपहर 12 साल का लड़का कांच की बोतल में पटाखा फोड़ रहा था, जिसे सुनील नायडू ने मना करते हुए वहां से भगा दिया, जिसके बाद 12 साल का नाबालिग लड़का अपने एक 15 साल के भाई और 14 साल के दोस्त को लेकर आया और सुनील नायडू से मारपीट करने लगा.

youth stabbed to death after dispute over bursting crackers