नाबालिग छात्र से कुकर्म और दोस्त का 'खूनी' इंतकाम... दिल्ली में ट्यूटर पर जानलेवा हमला

दिल्ली के कोंडली इलाके में दोस्ती और बदले की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने पुलिस प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया है. एक 14 साल के नाबालिग दोस्त को ट्यूटर की दरिंदगी से बचाने के लिए उसके 18 साल के दोस्त ने कानून अपने हाथ में ले लिया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया है. उसने यौन उत्पीड़न का बदला लेने के लिए ट्यूटर को सरेआम चाकू से गोद डाला.

और पढ़ें

ये घटना 2 जनवरी की रात को सामने आई. पुलिस को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से सूचना मिली कि कोंडली पुल के पास एक शख्स को चाकू मार दिया गया है. घायल की पहचान 32 वर्षीय जय प्रकाश के रूप में हुई. उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसके पेट और पीठ पर गहरे घाव थे, जिसके चलते उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ा. शुरुआत में यह मामला महज एक लूटपाट और हमले का लग रहा था.

पीड़ित का मोबाइल और कैश गायब था. इस मामले की गुत्थी तब उलझ गई जब प्रकाश ने पुलिस का सहयोग करना बंद कर दिया. वो वारदात वाली जगह की ठीक से पहचान नहीं कर पा रहा था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस का सहारा लिया और करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. कोंडली पुल के फुटेज में प्रकाश अपनी साइकिल पर एक लड़के को बैठाकर ले जाता दिखा.

Advertisement

23 मिनट बाद वह अकेला और खून से लथपथ हालत में लौटता नजर आया. पुलिस ने जब साइकिल के पीछे बैठे नाबालिग लड़के की पहचान कर उसे हिरासत में लिया, तो उसने पहले लूट की झूठी कहानी सुनाई. हालांकि, कड़ाई से पूछताछ करने पर सच सामने आ गया. नाबालिग ने बताया कि ट्यूटर पिछले 6 महीनों से उसका यौन शोषण कर रहा था. यह बात जब उसने अपने 18 साल के दोस्त देवराज को बताई.

यह सुनकर देवराज का खून खौल उठा. दोनों ने मिलकर प्रकाश को सबक सिखाने की योजना बनाई. योजना के तहत नाला रोड के एक अंधेरे और सुनसान हिस्से में प्रकाश पर चाकू से हमला किया गया. इस हमले को लूट का रूप देने के लिए देवराज ने उसका मोबाइल और 200-300 रुपए छीन लिए. पुलिस ने अब देवराज को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से लूटा हुआ फोन और चाकू भी बरामद कर लिया है.

इस मामले में पुलिस ने अब दोतरफा कानूनी कार्रवाई की है. ट्यूटर जय प्रकाश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, वहीं देवराज के खिलाफ हत्या के प्रयास और लूट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस इस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है. दोनों आरोपियों से अलग-अलग सख्ती से पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----