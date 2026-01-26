पांच बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग बसाया घर, नाराज बेटे ने मां पर किया जानलेवा हमला

हरियाणा के नूंह जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपनी ही मां पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. ये मामला पिनंगवा इलाके का है, जहां महिला की दूसरी शादी से नाराज होकर उसके बड़े बेटे ने इस खूनी खेल को अंजाम दिया. फिलहाल पीड़िता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. आरोपी बेटा मौके से फरार है.

जानकारी के मुताबिक, 35 वर्षीय वहीदन मूल रूप से पलवल जिले के छैंसा गांव की रहने वाली है. वहीदन की पहली शादी से पांच बच्चे हैं, लेकिन दो हफ्ते पहले उसने अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर पिनंगवा निवासी अपने प्रेमी से दूसरी शादी कर ली थी. वो पिछले 12 दिनों से भाट कॉलोनी में दूसरे पति के साथ किराए के मकान में रह रही थी.

वहीदन की दूसरी शादी की खबर जब उसके पहले परिवार को लगी, तो विवाद शुरू हो गया. सोमवार को उसका बड़ा बेटा गुस्से में पिनंगवा पहुंचा और अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया. आरोपी ने महिला के हाथों और पैरों पर कई बार वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से भाग निकला.

आनन-फानन में घायल महिला को मंडी खेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. डीएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है. मां द्वारा दूसरी शादी करने से बेटा नाराज था, जिसके चलते उसने इस हमले को अंजाम दिया.

डीएसपी के मुताबिक, फिलहाल पीड़ित पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस जल्द ही केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी. बताया जा रहा है कि वहीदन ने जिस व्यक्ति से दूसरी शादी की है, उससे वो शादी से पहले भी कई बार मिल चुकी थी. हालांकि, उसके पहले पति को इस दूसरी शादी की भनक शादी होने के बाद ही लगी.

