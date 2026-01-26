केरल में बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका

केरल के कोट्टायम जिले से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. पम्पाडी इलाके में एक बुजुर्ग पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. पुलिस को अंदेशा है कि 64 वर्षीय सुधाकरन ने पहले अपनी पत्नी बिंदू (52) की बेरहमी से हत्या की और उसके बाद खुद कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

सोमवार दोपहर करीब 12 बजे इस घटना का खुलासा तब हुआ जब एक पड़ोसी ने सुधाकरन को घर के एक कमरे में लटका हुआ देखा. अनहोनी की आशंका में पड़ोसी ने तुरंत उनके बड़े बेटे को फोन कर इसकी सूचना दी. जब बेटा मौके पर पहुंचा और घर के भीतर दाखिल हुआ, तो अंदर का नजारा देख उसकी चीख निकल गई.

रसोई में उसकी मां बिंदू खून से लथपथ हालत में पड़ी थी. परिजनों ने आनन-फानन में बिंदू को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं सुधाकरन का शव पुलिस ने कमरे से बरामद कर लिया है. पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश के कोई सबूत नहीं मिले हैं.

इससे शक की सुई पूरी तरह सुधाकरन की ओर घूम गई है. पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर लिया है. मृतक दंपति के तीन बच्चे हैं. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पति-पत्नी के बीच कोई पुराना विवाद था या मौत की वजह कुछ और है. पुलिस उनके करीबियों के बयान दर्ज कर रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही समय और हत्या के तरीके का पूरी तरह खुलासा हो पाएगा. फिलहाल पम्पाडी के इस घर में सन्नाटा पसरा है और इलाके के लोग इस खौफनाक घटना की वजह से सदमे में हैं.

