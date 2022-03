मुंबई: मंत्रालय के बाहर महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, बोली- पुलिस ने झूठे केस में फंसाया

महाराष्ट्र के मुंबई (Mumbai) में एक महिला ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को रद्द करने की मांग को लेकर मंत्रालय (Mantrayala) के बाहर आत्मदाह की कोशिश की. घटना गुरुवार शाम की है. जानकारी के मुताबिक, महिला मंत्रालय के बाहर मिट्टी का तेल लेकर पहुंची थी. वहां पहुंचकर महिला ने कहा कि पुलिस ने उसे एक झूठे केस में फंसाया है.

विखरोली पार्कसिटी की रहने वाली 60 वर्षीय महिला ने कहा कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ की दर्ज गई FIR रद्द होनी चाहिए. एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, महिला ने गुरुवार शाम साढ़े पांच बजे खुद पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगाने की कोशिश की. लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया और हिरासत में ले लिया. इसके बाद महिला को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या के प्रयास की FIR दर्ज की गई.

A 60-yr-old woman poured kerosene oil on herself & tried to set herself ablaze at gate of Mantralaya in Mumbai last evening alleging that she has been framed by Police in a case. She demanded that action be taken against the concerned Police officer & FIR against her be cancelled