सरकारी नौकरी मिलते ही प्रेमी ने छोड़ा साथ, विकाराबाद में शिक्षिका ने रेलवे ट्रैक पर दे दी जान

तेलंगाना के विकाराबाद जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जहां सरकारी नौकरी मिलने के बाद प्रेमी ने प्रेमिका को छोड़ दिया. इस बात से आहत निजी स्कूल की शिक्षिका ने रेलवे ट्रैक पर जाकर मौत को गले लगा लिया. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है (फोटो-ITG)
पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है (फोटो-ITG)

Vikarabad Suicide Case: तेलंगाना के विकाराबाद जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक 27 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली. आरोप है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से वह मानसिक रूप से टूट गई थी. यह घटना विकाराबाद के बाहरी इलाके कोठागड़ी के पास हुई. युवती की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. यह मामला प्यार और धोखे की कहानी बन गया है.

रिश्ते को लेकर ईमानदार थी मृतका
मृतका की पहचान कोम्मनी सीतारम्मा (27) के रूप में हुई है, जो माइलर देवरमपल्ली गांव की रहने वाली थी. वह विकाराबाद कस्बे के एक निजी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम कर रही थी. परिवार के अनुसार, सीतारम्मा पढ़ी-लिखी और जिम्मेदार युवती थी. वह अपने भविष्य को लेकर गंभीर थी और रिश्ते को लेकर भी ईमानदार थी. परिवार को इस बात का गहरा सदमा है कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया. परिजनों का कहना है कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थी.

लंबे समय से चल रहा था प्रेम संबंध
पुलिस और परिजनों के मुताबिक, सीतारम्मा का पास के ही एक गांव के युवक गद्दम मानिक्या के साथ काफी समय से प्रेम संबंध था. दोनों के बीच शादी को लेकर भी बातचीत होती रही थी. रिश्ते में भरोसा और भविष्य के सपने शामिल थे. लेकिन हाल ही में मानिक्या को गुरुकुल स्कूल में सरकारी नौकरी मिल गई. इसके बाद उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा. यहीं से सीतारम्मा की परेशानियां बढ़नी शुरू हो गईं.

दहेज बना रिश्ते में दीवार
आरोप है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद मानिक्या ने सीतारम्मा से दूरी बनानी शुरू कर दी. उसने कथित तौर पर दहेज के लालच में किसी दूसरी महिला से शादी करने का फैसला कर लिया. इस बदलाव से सीतारम्मा गहरे सदमे में चली गई. उसने मानिक्या से सवाल किए कि लंबे रिश्ते के बावजूद वह ऐसा क्यों कर रहा है. जब उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वह खुद उसके घर भी गई. वहां उनके बीच कहासुनी हुई. इस बात से वह और ज्यादा टूट गई थी.

बस से उतरकर पहुंची रेलवे ट्रैक
घटना वाले दिन सीतारम्मा विकाराबाद से एकमामिडी की ओर बस से यात्रा कर रही थी. रास्ते में वह कोठागड़ी में बस से उतरी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उसने वहां किसी से काफी देर तक फोन पर बात की. इसके बाद वह पास ही स्थित रेलवे ट्रैक की ओर चली गई. कुछ समय बाद उसने ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या कर ली. ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस मंजर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच
विकाराबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. परिजनों ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. यह घटना एक बार फिर समाज में दहेज और रिश्तों में स्वार्थ के खतरनाक असर को उजागर करती है. सवाल यह है कि क्या सरकारी नौकरी और दहेज किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकते हैं. पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी.

---- समाप्त ----
