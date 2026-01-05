शर्मनाक: सिनेमा हॉल के महिला वॉशरूम में वीडियो बना रहा था नाबालिग, दर्शकों ने जमकर किया हंगामा

बेंगलुरु के एक सिनेमा हॉल से ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया. वहां एक किशोर थिएटर के महिला वॉशरूम में छुपकर महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो शूट कर रहा था. इस बात का खुलासा होते ही महिलाओं ने वहां हंगामा शुरू कर दिया. किसी ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि थिएटर में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है. जिसका संबंध महिलाओं की प्रिवेसी से है. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई.

4 जनवरी 2026, संध्या सिनेमा, बेंगलुरु

रात करीब 9:30 बजे मडिवाला थाना क्षेत्र स्थित संध्या सिनेमा थिएटर में अचानक अफरा-तफरी मच गई. थिएटर परिसर में मौजूद महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. इसी दौरान 'नम्मा 112' इमरजेंसी नंबर पर सूचना दी गई कि थिएटर में गंभीर गड़बड़ी हो रही है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जहां महिलाएं गुस्से में हंगामा कर रही थीं.

पुलिस का तेज एक्शन

सूचना मिलते ही होयसाला पेट्रोल वाहन के अधिकारी और मडिवाला पुलिस स्टेशन का स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और सबसे पहले थिएटर में फैले तनाव को काबू में किया. मौके पर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी, जिसे नियंत्रित करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था. पुलिस ने स्थिति को शांत करने के लिए समझाइश की और हालात बिगड़ने से पहले हालात को संभाला. पुलिस के समय पर पहुंचने से बड़ा मामला टल गया.

वॉशरूम में वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप

पुलिस को महिलाओं ने बताया कि एक नाबालिग लड़का कथित तौर पर संध्या सिनेमा थिएटर के महिला वॉशरूम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. इस बात की भनक लगते ही वहां मौजूद महिला दर्शकों ने उसे घेर लिया. महिलाओं का आरोप था कि यह उनकी निजता और सम्मान पर सीधा हमला है. घटना के बाद थिएटर परिसर में आक्रोश का माहौल बन गया. महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने नाबालिग आरोपी को बाहर निकाला

हालात को देखते हुए पुलिस ने सबसे पहले नाबालिग आरोपी को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस ने नाबालिग को 'जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ' मानते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे संरक्षण में लिया. भीड़ का गुस्सा बढ़ता देख पुलिस ने समझदारी से काम लिया. महिला दर्शकों को शांत किया गया और धीरे-धीरे भीड़ को तितर-बितर किया गया. इससे मौके पर कानून-व्यवस्था बहाल हो सकी.

एक अन्य संदिग्ध से भी पूछताछ

इस मामले में पुलिस ने नाबालिग के साथ एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या यह घटना किसी योजना के तहत की गई थी. दोनों के बीच किसी तरह की साठगांठ थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. फिलहाल, दूसरे संदिग्ध की भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है.

शिकायत के आधार पर मोबाइल जब्त

महिला दर्शकों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिग और उसके मोबाइल फोन को जांच के लिए कब्जे में ले लिया है. मोबाइल फोन में मौजूद डेटा की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोई वीडियो रिकॉर्ड हुआ या नहीं. यदि वीडियो मिला तो यह मामला और गंभीर हो सकता है. जांच पूरी होने तक मोबाइल पुलिस कस्टडी में रहेगा.

थिएटर प्रबंधन भी जांच के घेरे में

इस घटना के बाद संध्या सिनेमा थिएटर की प्रबंधन समिति से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह जानना चाहती है कि थिएटर में सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी. महिला वॉशरूम में ऐसी घटना कैसे हुई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं. सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड और निगरानी व्यवस्था की जांच की जा रही है. प्रबंधन की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई संभव है.

फरार आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में कुछ अन्य आरोपी भी हो सकते हैं, जो फिलहाल फरार हैं. उनकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. पुलिस सभी तकनीकी और मानवीय सबूतों को इकट्ठा कर रही है. मामले की जांच अभी जारी है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.



