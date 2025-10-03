scorecardresearch
 

त्योहारों के मौसम में पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, हैंड ग्रेनेड के साथ 3 गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने अमृतसर के सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई करते हुए हैंड ग्रेनेड की खेप के साथ तीन लोगों को पकड़ा है. पकड़े गए आरोपियों में एक सेना का पूर्व कमांडो भी शामिल है.

पकड़े गए आरोपियों ने मानी आईएसआई एजेंट से संपर्क की बात (Photo: x.com/DGPPunjabPolice)
पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है. पंजाब पुलिस ने दशहरे की रात चार हैंड ग्रेनेड के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें सेना से बर्खास्त एक पूर्व कमांडो भी शामिल बताया जा रहा है. शुरुआती पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में होने की बात कुबूल की है.

जानकारी के मुताबिक दशहरे की रात पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने खुफिया इनपुट के आधार पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित अमृतसर के ग्रामीण इलाके से तीन लोगों को पकड़ा. इनके पास चार हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं. ये सभी हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान से भेजे गए बताए जा रहे हैं. पंजाब पुलिस ने जिन चार आरोपियों को पकड़ा है, उनमें गुरदासपुर जिले के बटाला निवासी धर्मेंद्र भी शामिल हैं.

बताया जाता है कि धर्मेंद्र सेना में कमांडो रह चुका है. उसे सेना की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. वह पहले भी किसी मामले में चार साल जेल में रह चुका है. वह कुछ ही समय पहले जेल से बाहर आया था. पंजाब पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की धमाके की घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी. दशहरे पर ही धमाके की योजना थी या दिवाली पर, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है.

वहीं, पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दो हैंड ग्रेनेड के साथ एक आरोपी के पकड़े जाने की जानकारी दी है. उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में कहा है कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने तरन तारन जिले के निवासी रविंदर सिंह रवि को पकड़ा है.

पंजाब पुलिस के डीजीपी ने यह भी कहा है कि शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट के संपर्क में होने और सीमा पार से खेप प्राप्त करने की जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि अमृतसर के घरिंदा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. आगे की जांच की जा रही है.

