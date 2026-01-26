ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप, जमीन विवाद में पति-पत्नी और बेटी की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या

ओडिशा के केओंझार में एक घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह सनसनीखेज वारदात रविवार शाम घसीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत निलीजरण (Nialijharan) गांव में हुई.

और पढ़ें

रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की पहचान जितेंद्र सोरेन, उनकी पत्नी मालती सोरेन और उनकी नाबालिग बेटी सस्मिता सोरेन के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार तीनों पर धारदार और भारी हथियारों से हमला किया गया. हमले में कुल्हाड़ी और लकड़ी के डंडों का इस्तेमाल किया गया, जिससे तीनों को गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

जमीन विवाद बना खूनखराबे की वजह

शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि यह हत्या पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर जितेंद्र के बड़े भाई लक्ष्मण सोरेन ने की है, लेकिन पुलिस जांच में तीन आरोपियों की भूमिका सामने आई है. शिकायत के आधार पर बैद्य सोरेन, उनके बेटे सुदाम सोरेन और लक्ष्मण सोरेन को इस मामले में आरोपी बनाया गया है. तीनों निलीजरण गांव के ही निवासी बताए जा रहे हैं.

Advertisement

मामले की शिकायत पाना सोरेन (21) ने दर्ज कराई है, जो मयूरभंज जिले के जमाकंजुरी गांव की निवासी हैं और नरेंद्र मुर्मू की पत्नी हैं. उन्होंने बताया कि घटना के समय वह अपने मायके में थीं, इसी दौरान आरोपियों ने उनके परिजनों पर हमला कर दिया. हत्या की घटना 25 जनवरी को शाम करीब 5 बजे हुई, जबकि शिकायत उसी रात करीब 11:30 बजे घसीपुरा थाने में दर्ज कराई गई.

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल को सील किया और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने मौके से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए हैं. इस मामले में घसीपुरा थाना कांड संख्या 31, दिनांक 25 जनवरी 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) में केस दर्ज किया गया है.

एसपी नितिन ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है. उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे पारिवारिक और जमीन विवाद जैसे कई कारण सामने आ रहे हैं. इस तिहरे हत्याकांड के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं.



---- समाप्त ----