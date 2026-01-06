scorecardresearch
 
नोएडा से चोरी के 821 फोन बरामद, कीमत 8 करोड़... बोरियों में भरकर नेपाल ले जाने वाले गिरफ्तार

नोएडा पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय झारखंड के एक शातिर गिरोह को पकड़कर 821 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. इनकी कीमत लगभग 6-8 करोड़ रुपये है. यह गिरोह भीड़भाड़ वाले इलाकों से फोन चोरी कर उन्हें नेपाल बॉर्डर पर बेचता था.

नोएडा में 821 चोरी के मोबाइलों का जखीरा पकड़ा गया और 8 लुटेरे गिरफ्तार किए गए. (Photo-ITG)

दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा पुलिस ने अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. थाना फेज-2 पुलिस ने इस गिरोह के आठ सदस्यों को पकड़ते हुए उनके कब्जे से 821 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 6 से 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह झारखंड से दो-तीन महीने के लिए दिल्ली-एनसीआर आता था. यहां किराये पर कमरे लेकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय रहता और मौके का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी करता था.

पकड़े जाने से बचने के लिए गिरोह के सदस्य चोरी के तुरंत बाद मोबाइल एक-दूसरे को पास कर देते थे. जब चोरी किए गए मोबाइलों की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाती थी, तो उन्हें बैग और बोरियों में भरकर ट्रेन और बस के जरिए झारखंड और बिहार ले जाया जाता था.

नेपाल में भी करते थे सप्लाई

इसके बाद इन मोबाइलों को नेपाल बॉर्डर के इलाकों में बेहद सस्ते दामों पर बेच दिया जाता था. सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि गिरोह के आठ सदस्यों को पकड़ा गया है, जिनमें छह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस का 'दशहरा गिफ्ट': 350 लोगों को मिले गायब मोबाइल फोन, 50 लाख रुपए कीमत

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 821 मोबाइल फोन की बरामदगी नोएडा पुलिस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी मानी जा रही है. फिलहाल पुलिस बरामद मोबाइल फोन के मालिकों की पहचान करने और गिरोह से जुड़े अन्य नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है.

---- समाप्त ----
