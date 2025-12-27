scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बीमारी, तंगहाली और... नांदेड़ में माता-पिता की हत्या कर दो बेटों ने उठाया खौफनाक कदम

नांदेड़ में एक ही परिवार की चार मौतों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दो बेटों ने पहले अपने बीमार माता-पिता की हत्या की और फिर आर्थिक तंगी से परेशान होकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली.

Advertisement
X
महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से सनसनी फैल गई. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से सनसनी फैल गई. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से सामने आई एक सनसनीखेज घटना ने पारिवारिक रिश्तों को कठघरे में खड़ा कर दिया है. जांच में खुलासा हुआ है कि एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हत्या और आत्महत्या का मामला है, जिसकी वजह आर्थिक तंगी बताई जा रही है. यह घटना मुदखेड़ तहसील के जवाला मुरार गांव की है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

बराड़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दत्तात्रेय मंथले ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 8 बजे रमेश सोनाजी लाखे (51) और उनकी पत्नी राधाबाई लाखे (45) के शव उनके घर में एक खाट पर मिले थे. दोनों की गला घोंटकर हत्या किए जाने के संकेत मिले. कुछ ही घंटों बाद मुगत रेलवे स्टेशन के पास उनके बेटों उमेश लाखे (25) और बजरंग लाखे (23) के शव बरामद हुए. 

पुलिस के मुताबिक, दोनों ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी. पुलिस जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि उमेश और बजरंग ने घर पर सो रहे अपने माता-पिता का गला घोंटकर हत्या की थी. इसके बाद दोनों भाई रेलवे ट्रैक तक गए और आत्महत्या कर ली. रमेश लाखे पैरालिसिस से पीड़ित थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे. 

सम्बंधित ख़बरें

लखनऊ में कांस्टेबल ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
लातूर में युवक की खुदकुशी से हड़कंप, 3 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप, हंगामे के बाद FIR दर्ज
Mahayuti to contest on two hundred twenty seven seats
BMC चुनाव पर क्या बोले अमित साटम?
दहेज प्रताड़ना और दो परिवारों के टूटने का दर्दनाक मामला. (Photo: ITG)
पत्नी के जान देने की कोशिश पर पति ने दी जान, दहेज प्रताड़ना का केस होने पर सास ने भी उठाया खौफनाक कदम
Sharad Pawar-led NCP-SP could not reach an alliance with Ajit Pawar faction for the PMC elections
भतीजे से नहीं बनी बात, महाराष्ट्र की सियासी पिच पर क्या फिर बाउंसर से चौंकाएंगे शरद पवार?
शादी के कुछ ही घंटों बाद कपल ने लिया तलाक. (Photo: Representational )
शादी के 24 घंटे के अंदर ही कपल ने लिया तलाक, वजह सिर्फ इतनी थी
Advertisement

उनके इलाज और घरेलू जरूरतों के चलते परिवार पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा था. यही आर्थिक तंगी इस खौफनाक कदम की बड़ी वजह मानी जा रही है. जांच के तहत पुलिस ने कई अहम बयान दर्ज किए हैं. इनमें उस दुकानदार का बयान भी शामिल है, जिससे दोनों भाइयों ने गुरुवार सुबह सुपारी के पैकेट खरीदे थे, जब वे मुगत रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे.

पुलिस का कहना है कि अब तक की पड़ताल में यही सामने आया है कि दोनों बेटों ने पहले माता-पिता की हत्या की और फिर परिवार की बिगड़ती आर्थिक हालत से परेशान होकर खुदकुशी कर ली. पुलिस पूरे घटनाक्रम के हर एंगल से जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement