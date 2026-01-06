scorecardresearch
 
Mumbai: कांदिवली में सिक्योरिटी गार्ड ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौत बन गई पहेली

मुंबई के कांदिवली में 45 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड प्रभाकर ओझा ने अपने घर में लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. मामला प्रकाश में आन के बाद पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है. पढ़े इस वारदात की पूरी कहानी.

पुलिस इस मामले का हर पहलू खंगाल रही है (सांकेतिक फोटो)

मुंबई के कांदिवली इलाके से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 45 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड ने कथित तौर पर अपने ही घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के मुताबिक, मृतक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया. यह घटना मंगलवार को सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. फिलहाल पुलिस ने मामले में आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया है. आत्महत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है.

मृतक की पहचान
मृतक की पहचान प्रभाकर ओझा के रूप में हुई है. वह मुंबई के MIDC इलाके में स्थित एक ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था. प्रभाकर अपने परिवार के साथ कांदिवली के पोइसर इलाके में रहता था. परिजन और पड़ोसी इस घटना से गहरे सदमे में हैं. पुलिस ने बताया कि प्रभाकर के पास वैध हथियार लाइसेंस था.

सोमवार की है वारदात
पुलिस के अनुसार, प्रभाकर ओझा सोमवार सुबह रोज़ की तरह ज्वेलरी शॉप पर ड्यूटी के लिए गया था. शाम करीब 4 बजे वह घर लौटा. घर पहुंचने के बाद उसने न तो पत्नी से बात की और न ही बच्चों से. इसके बाद वह सीधे कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. कुछ देर बाद घर के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई, जिससे परिवार घबरा गया.

परिवार और पड़ोसियों की प्रतिक्रिया
गोली की आवाज सुनते ही परिजनों ने शोर मचाया और पड़ोसियों को बुलाया. आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. इसी बीच पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई. काफी प्रयास के बाद कमरे का दरवाजा खोला गया. अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया.

अस्पताल में मृत घोषित
दरवाजा खुलने पर प्रभाकर ओझा फर्श पर पड़े मिले और उनके सिर से खून बह रहा था. आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के कारणों की पुष्टि की जा सके.

जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने बताया कि प्रभाकर ओझा ने यह रिवॉल्वर उत्तर प्रदेश के मेरठ से हासिल की थी. फिलहाल मामले में आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया गया है. आत्महत्या के पीछे क्या कारण था, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है. परिजनों और सहकर्मियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके.

---- समाप्त ----
