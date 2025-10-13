मिर्जापुर में 13 साल की लड़की से गैंगरेप, हिरासत में 3 नाबालिग, पीड़िता की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के देहात कोतावली क्षेत्र में स्थित एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की खौफनाक घटना सामने आई है. इस वारदात को पीड़िता के चचेरे भाई ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया है.

तीनों आरोपियों ने हैवानियत की हद पार करते हुए पीड़िता को बुरी तरह जख्मी कर दिया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दिल दहला देने वाली इस वारदात की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा, सर्किल ऑफिसर अमर बहादुर सिंह और थाना प्रभारी अमित मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे. उनकी मौजूदगी में फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं.

पुलिस ने अस्पताल में जाकर पीड़िता का बयान भी दर्ज कर लिया है. उसकी मेडिकल जांच कराई जा रही है. फिलहाल उसकी हालत स्थिर है.



सर्किल ऑफिसर अमर बहादुर सिंह ने बताया कि पीड़ित लड़की की उम्र महज 13 साल है. तीनों आरोपी नाबालिग हैं. लड़की का चचेरा भाई उसे बहला-फुसलाकर सूनसान जगह पर ले गया था. वहां उसके दो दोस्त पहले से इंतजार कर रहे थे.

तीनों ने मिलकर जानवरों की तरह पीड़िता के साथ बलात्कार किया. इस दौरान अधिक खून निकलने की वजह से लड़की की हालत खराब हो गई.

वो किसी तरह अपने घर पहुंची. उसकी हालत देखकर परिजन उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे. पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

आरोपियों को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है. पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच करने में जुटी है.

