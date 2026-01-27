scorecardresearch
 
पहले बरसाए थप्पड़, फिर मार दी गोली... बिजनौर में सरेआम गुंडागर्दी, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

बिजनौर में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला है. यहां चांदपुर इलाके में आपसी रंजिश के चलते एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई. पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पिस्टल की छीना-झपटी के बीच चली गोली, होटल से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला. (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. चांदपुर थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. हमलावरों ने पहले युवक को थप्पड़ों से पीटा, डंडों से हमला किया और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उस पर पिस्टल तान दी. 

छीना-झपटी के दौरान चली गोली युवक के पैर में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. यह पूरी घटना बीते रविवार की है. पीड़ित फैसल अपने भाई के साथ एक होटल से खाना खाकर लौट रहा था. तभी उसके कुछ जान-पहचान वालों ने उसे बात करने के बहाने एक निर्माणाधीन कॉलोनी में बुलाया. फैसल वहां पहुंचकर आरोपियों से बातचीत करने लगा.

इसी दौरान बाइक सवार हमलावर आ गए. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बाइक से उतरते ही बदमाशों ने बिना किसी बहस के कुर्सी पर बैठे फैसल पर थप्पड़ों की बौछार कर दी. हमलावरों का गुस्सा यहीं नहीं थमा. थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने फैसल को डंडों से पीटना शुरू कर दिया. जब फैसल के भाई ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसे भी नहीं बख्शा.

बिजनौर में हुई वारदात का वीडियो देखिए...

उसे भी डंडों से मारा-पीटा गया. इसी बीच एक आरोपी ने अपनी अंटी से तमंचा (पिस्टल) निकाल लिया और सीधे फैसल पर तान दिया. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने डंडा छीनने और बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन तभी आरोपी ने ट्रिगर दबा दिया. गनीमत रही कि छीना-झपटी की वजह से गोली फैसल के पैर में लगी. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए.

घायल फैसल को आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया है. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सीओ चांदपुर देश दीपक ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि फैसल के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है.

आरोपियों के नाम सलमान बिज्जू, आरिफ और शहजाद बताए गए हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं.

