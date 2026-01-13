scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सऊदी अरब में लखनऊ की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रहस्यमयी मौत, दहेज हत्या का आरोप

सऊदी अरब में लखनऊ की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐमन खान की संदिग्ध मौत ने परिवार को झकझोर दिया है. पिता ने दहेज उत्पीड़न, शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना और सुनियोजित हत्या का आरोप लगाया है. भारत में मुकदमा दर्ज हो रहा है, जबकि शव लखनऊ लाया जा रहा है.

Advertisement
X
जेद्दा में महिला इंजीनियर की मौत से हड़कंप, पति पर 20 लाख के लिए प्रताड़ना का आरोप. (Photo: ITG)
जेद्दा में महिला इंजीनियर की मौत से हड़कंप, पति पर 20 लाख के लिए प्रताड़ना का आरोप. (Photo: ITG)

सऊदी अरब के जेद्दा शहर में लखनऊ की रहने वाली महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. मृतका के परिजनों ने दहेज उत्पीड़न, शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना और सुनियोजित हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. इस मामले में लखनऊ के थाना चिनहट में पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ तहरीर दी गई है.

मृतका का नाम ऐमन खान था. उसके पिता शेर अली खान ने बताया कि उनकी बेटी बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थी. उसका निकाह 10 अप्रैल 2025 को लखनऊ में मोहम्मद आमिर खान से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था. शादी के बाद से ही दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया.

पिता का आरोप है कि ऐमन के पति आमिर खान ने इनोवा कार की मांग की थी. उन लोगों ने किया की कार दी थी. कार बेटी के नाम पर न होने को लेकर आमिर ने नाराजगी जताई थी. इसी बात को लेकर पति द्वारा मोबाइल फोन तोड़ने और दुर्व्यवहार करने की शिकायत भी सामने आई. निकाह के कुछ ही दिनों बाद आमिर सऊदी अरब चला गया.

सम्बंधित ख़बरें

Meerut police taking accused Paras Som away (Photo - Screengrab)
मेरठ हत्या-अपहरण कांड: परिजनों के सपुर्द की गई दलित युवती, भारी पुलिस बल रहा मौजूद
गैंगरेप का आरोपी दारोगा फरार (Photo: Screengrab)
'दारोगा की नौकरी से मत उलझो, नहीं तो...', कानपुर गैंगरेप पीड़िता के भाई को मिली धमकी
man uploaded threatening reel on Instagram (Photo - Screengrab)
'सुधर जाओ, नहीं तो मुस्लिम सुधार देगा', देवरिया के BJP विधायक को मिली धमकी
Police officers in Kanpur face action for negligence (Representational Photo)
कानपुर: मंदिर के पास हड्डियां और मांस मिलने के मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड
डॉक्टर रमीज मलिक.(Photo: ITG)
KGMU धर्मांतरण कांड: फरार डॉ. रमीज का PFI लिंक, लाखों की फंडिंग का खुलासा

इसी साल जून में ऐमन खान को भी जेद्दा बुला लिया गया. परिजनों का कहना है कि वहां पति, उसका भाई और दो बहनोई मिलकर ऐमन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे. आरोप है कि ऐमन पर लगातार 20 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया जा रहा था. पैसे नहीं दिए जाने पर जान से मारने की धमकियां दी जाती थीं.

Advertisement

उत्पीड़न से परेशान होकर ऐमन खान अक्टूबर 2025 में भारत लौटी और परिवार को आपबीती बताई. पिता ने ससुराल पक्ष से बातचीत कर रुपए देने का आश्वासन दिया. प्रताड़ना न करने का भरोसा मिलने के बाद 19 अक्टूबर 2025 को ऐमन दोबारा जेद्दा चली गई, लेकिन आरोप है कि वहां पहुंचते ही उत्पीड़न फिर शुरू हो गया.

परिवार का दावा है कि ऐमन को खाना तक नहीं दिया जाता था, घर से बाहर निकालकर परेशान किया जाता था और भारत लौटने की कोशिश पर उसका पासपोर्ट और इकामा जबरन छीन लिया गया. पिता के मुताबिक वह लगातार ऑनलाइन पैसे भेजते रहे. 17 दिसंबर 2025 को व्हाट्सएप पर बातचीत के दौरान अनहोनी की आशंका हुई.

18 दिसंबर को कई बार कॉल करने पर संपर्क नहीं हो सका. इसके बाद सऊदी अरब में रह रहे एक पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस की मौजूदगी में महिला की मौत की जानकारी मिली. परिजनों का आरोप है कि ऐमन गर्भवती थी. दुपट्टे से फांसी लगाकर उसकी हत्या की गई. उसके शव को सऊदी अरब से लखनऊ लाया जा रहा है. 

पिता ने पोस्टमार्टम कराकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. थाना चिनहट के प्रभारी निरीक्षक दिनेश मिश्रा ने बताया कि ऐमन खान के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. चूंकि ये मामला दो देशों के बीच का है, ऐसे में विदेश मंत्रालय को भी दखल देना पड़ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement