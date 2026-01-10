scorecardresearch
 
4 राज्य, 4 निकाह और धर्मांतरण का खेल... KGMU मामले में बड़ा खुलासा, रमीज के पिता पर कसा शिकंजा

KGMU से जुड़े धर्मांतरण मामले में पुलिस जांच के साथ-साथ अब एक संगठित नेटवर्क की परतें खुलने लगी हैं. आरोपी डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की नजर उसके पिता सलीमुद्दीन पर टिक गई है, जिस पर कई राज्यों में धर्मांतरण की साजिश रचने के गंभीर आरोप हैं.

KGMU धर्मांतरण और रेप मामले में पकड़े गए डॉक्टर रमीज के पिता की अहम भूमिका. (File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के KGMU धर्मांतरण और रेप मामले में पुलिस की जांच लगातार गहराती जा रही है. आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. जांच का फोकस सिर्फ आरोपी डॉक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पिता सलीमुद्दीन की भूमिका भी पुलिस के रडार पर आ चुकी है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर रमीज से रिमांड के दौरान मोबाइल फोन, दस्तावेज और डिजिटल सबूतों के आधार पर गहन पूछताछ की जाएगी. पुलिस 48 घंटे की रिमांड की मांग कर सकती है, ताकि घटना से पहले के हालात, पीड़िता से संपर्क, अपराध की योजना और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका को सिलसिलेवार तरीके से समझा जा सके.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी डॉक्टर रमीज पुलिस के सामने माफी मांगता नजर आया, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उसके चेहरे पर पछतावे के स्पष्ट भाव नहीं दिखे. पुलिस अब उसके पारिवारिक और सामाजिक संपर्कों की भी बारीकी से जांच कर रही है. जांच में सामने आया है कि उसका पिता सलीमुद्दीन लंबे समय से धर्मांतरण की गतिविधियों में सक्रिय रहा है.

पुलिस का दावा है कि उसने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाया और बाद में उनका धर्मांतरण कर निकाह कराया. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, सलीमुद्दीन ने चार अलग-अलग राज्यों में चार निकाह किए हैं. उसकी चारों पत्नियां हिंदू थीं, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया. उनको मुस्लिम बनने पर मजबूर किया गया.

आरोप है कि सलीमुद्दीन ने अपने बेटे डॉ. रमीज को भी इस नेटवर्क के लिए प्रेरित किया और धर्मांतरण से जुड़े टारगेट दिए. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसकी फंडिंग और संचालन कैसे किया जा रहा था. पुलिस ने 7 जनवरी को लखनऊ, पीलीभीत और खटीमा स्थित सलीमुद्दीन के ठिकानों पर कुर्की का नोटिस चिपकाया था.

जांच एजेंसियों का मानना है कि यह मामला किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार कई राज्यों तक फैले हो सकते हैं. यह मामला 23 दिसंबर 2025 को तब सामने आया था, जब KGMU में एमडी पैथोलॉजी की एक छात्रा ने चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके सीनियर डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए.

इतना ही नहीं गर्भपात कराया और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला. इसके बाद पुलिस ने 50 हजार के इनामी आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को ठाकुरगंज से गिरफ्तार किया था. जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस कथित संगठित गिरोह से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. पुलिस अब सलीमुद्दीन को इस पूरे मामले की अहम कड़ी मानते हुए हर पहलू से जांच कर रही है.

