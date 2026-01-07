Love, धोखा और मर्डर... 3 महीने लिव-इन में रहने के बाद प्रेमी ने ही घोंटा गर्लफ्रेंड का गला, कैमरे से खुला राज

खरगोन जिले के भीकनगांव में हुए एक 'अंधे कत्ल' का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. 27 वर्षीय संगीता बारे की हत्या का आरोपी कोई और नहीं, बल्कि उसका 24 वर्षीय प्रेमी योगेश बारे ही निकला. चरित्र पर शंका और प्यार में मिले धोखे के गुस्से में आकर योगेश ने सुनसान इलाके में संगीता का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था.

और पढ़ें

भीकनगांव थाना इलाके के झिरन्या रोड पर गणपति बेड़ा के सामने तालाब किनारे पुलिस को 27 वर्षीय संगीता बारे का शव मिला था. युवती की नाक से खून बह रहा था. पुलिस को हत्या क्या शंका थी. पुलिस ने 24 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा करने का दावा किया है.

युवती की उसके 24 वर्षीय से प्रेमी ने ही चरित्र शंका में गलाघोंट कर हत्या की थी. युवती की हत्यारे प्रेमी 24 वर्षीय योगेश पिता कालू बारे निवासी थाना पंधाना जिला खंडवा को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार शव मिलने पर एफएसएल की टीम ने साक्ष जुटाए. आस-पास की झाड़ियों में युवती का दुपट्टा मिला. गला घोटकर हत्या के आशंका थी. पोस्टमार्टम में भी ये बात सामने आई. मामले को गंभीरता से लेकर आसपास रोड के किनारे लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. पता चला युवती रविवार को सराफा बाजार में पैदल घटनास्थल की ओर जाते दिखी थी.

Advertisement

युवती की जानकारी जुटाई गई तो पता चला उसका जामली के योगेश से प्रेम प्रसंग चल रहा था. वो भी घटनास्थल के आसपास देखा गया था. योगेश को अभीरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो हत्या का खुलासा हुआ.

तीन माह तक रहे लिव-इन में

पुलिस को पूछताछ में पता चला कि संगीता का विवाह गुजरात में हुआ था. वह 3 साल से पिता के घर में रह रही थी. इस दौरान योगेश का भीकनगांव रिश्तेदारी में आना जाना था. यहीं दोनों का परिचय हुआ. इसके बाद दोनों महाराष्ट्र चले गए. योगेश के माता-पिता भी मजदूरी के लिए गुजरात-महाराष्ट्र में जाते थे.

योगेश कुछ समय से जामली में अकेले रह रहा था. इस दौरान तीन माह तक संगीता भी लिव-इन में उसके साथ रही. बाद में महाराष्ट्र जाने के दौरान संगीता रेलवे स्टेशन पर योगेश को छोड़कर चली गई. इस बात से योगेश को अवैध संबंध का शक हुआ और उसने संगीता को किसी बहाने सुनसान इलाके में बुलाकर गला घोंटकर हत्या कर दी.

इनका कहना

एडिशनल एसपी शकुंतला रोहण ने बताया कि युवती की मौत का मामला प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लगा. पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया. जांच में पता चला यह प्रेम प्रसंग का मामला था. प्रेमी ने ही युवती की हत्या की है. प्रेमी ने ही चरित्र शंका में दुपट्टे से गला घोंटकर इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Advertisement

---- समाप्त ----