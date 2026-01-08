फर्जी हादसा, फिल्मी एंट्री और फिर... गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के चक्कर में खौफनाक खेल

केरल के पथानामथिट्टा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार की सहानुभूति और भरोसा जीतने के लिए नकली सड़क हादसे की साजिश रच डाली. पुलिस ने इस मामले में युवक और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक की पहचान रंजीत के रूप में हुई है, जबकि उसके साथी का नाम अजास है.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी पथानामथिट्टा जिले के कोन्नी इलाके के रहने वाले हैं. आरोप है कि रंजीत ने जानबूझकर एक हादेस की योजना बनाई, ताकि वह मौके पर पहुंचकर अपनी गर्लफ्रेंड का हीरो बन सके. यह घटना 23 दिसंबर की शाम करीब 5.30 बजे की है. लड़की अडूर में कोचिंग क्लास के बाद स्कूटर से अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान एक कार ने कुछ दूरी तक उसका पीछा किया.

इसके बाद जानबूझकर स्कूटर में टक्कर मार दी. कार अजास चला रहा था. वो टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया. इसके कुछ ही पलों बाद रंजीत दूसरी कार से घटनास्थल पर पहुंचा. उसने स्थानीय लोगों को बताया कि वह लड़की का पति है और तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया. घायल लड़की को तिरुवल्ला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Advertisement

इस पूरे घटनाक्रम से वहां मौजूद लोग रंजीत की बहादुरी से प्रभावित हो गए. हालांकि, कुछ दिनों बाद रंजीत की संदिग्ध रूप से सही समय पर मौजूदगी ने लड़की को शक में डाल दिया. उसने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और CCTV फुटेज खंगाले. इसके साथ ही आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी चेक की गई.

पुलिस की जांच में साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पूरी तरह से रची गई साजिश थी. पुलिस पूछताछ में रंजीत और अजास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. दोनों ने माना कि यह ड्रामा लड़की के माता-पिता की सहानुभूति हासिल करने के लिए रचा गया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----