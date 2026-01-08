scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फर्जी हादसा, फिल्मी एंट्री और फिर... गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के चक्कर में खौफनाक खेल

केरल में प्यार में हीरो बनने की खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है. गर्लफ्रेंड के परिवार को इंप्रेस करने के लिए एक युवक ने दोस्त के साथ मिलकर फर्जी हादसे की कहानी रच डाली. प्लान ऐसा था कि वह मौके पर पहुंचकर लड़की का मसीहा बने, लेकिन शक की एक कड़ी ने पूरा ड्रामा बेनकाब कर दिया.

Advertisement
X
केरल के पथानामथिट्टा जिले में एक शख्स और उसका दोस्त गिरफ्तार. (Photo: ITG)
केरल के पथानामथिट्टा जिले में एक शख्स और उसका दोस्त गिरफ्तार. (Photo: ITG)

केरल के पथानामथिट्टा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार की सहानुभूति और भरोसा जीतने के लिए नकली सड़क हादसे की साजिश रच डाली. पुलिस ने इस मामले में युवक और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक की पहचान रंजीत के रूप में हुई है, जबकि उसके साथी का नाम अजास है. 

पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी पथानामथिट्टा जिले के कोन्नी इलाके के रहने वाले हैं. आरोप है कि रंजीत ने जानबूझकर एक हादेस की योजना बनाई, ताकि वह मौके पर पहुंचकर अपनी गर्लफ्रेंड का हीरो बन सके. यह घटना 23 दिसंबर की शाम करीब 5.30 बजे की है. लड़की अडूर में कोचिंग क्लास के बाद स्कूटर से अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान एक कार ने कुछ दूरी तक उसका पीछा किया.

इसके बाद जानबूझकर स्कूटर में टक्कर मार दी. कार अजास चला रहा था. वो टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया. इसके कुछ ही पलों बाद रंजीत दूसरी कार से घटनास्थल पर पहुंचा. उसने स्थानीय लोगों को बताया कि वह लड़की का पति है और तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया. घायल लड़की को तिरुवल्ला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

सम्बंधित ख़बरें

पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
मां और 5 साल के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत... हत्या के बाद आत्महत्या का संदेह
Man fell in front of moving car narrowly escaped in kasargod kerala
चलती कार के आगे गिरा स्कूटर सवार, बाल-बाल बची जान
Scooter man fell
तेज रफ्तार कार के आगे गिरा स्कूटर सवार, बाल- बाल बची जान, देखें वीडियो
शशि थरूर ने कांग्रेस के भीतर उठे विवादों पर पहली बार खुलकर दी सफाई (Photo: PTI)
'17 साल से पार्टी के साथ खड़ा...', कांग्रेस से मतभेदों पर क्या बोले थरूर
डायलिसिस से 2 मरीजों की गई जान. (Photo: Representational )
केरल: डायलिसिस के बाद 2 मरीजों की मौत, सुपरिटेंडेंट और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज
Advertisement

इस पूरे घटनाक्रम से वहां मौजूद लोग रंजीत की बहादुरी से प्रभावित हो गए. हालांकि, कुछ दिनों बाद रंजीत की संदिग्ध रूप से सही समय पर मौजूदगी ने लड़की को शक में डाल दिया. उसने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और CCTV फुटेज खंगाले. इसके साथ ही आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी चेक की गई.

पुलिस की जांच में साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पूरी तरह से रची गई साजिश थी. पुलिस पूछताछ में रंजीत और अजास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. दोनों ने माना कि यह ड्रामा लड़की के माता-पिता की सहानुभूति हासिल करने के लिए रचा गया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement