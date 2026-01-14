scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राणा बलाचौरिया मर्डर केस में शामिल मुख्य शूटर करण पाठक गिरफ्तार, दूसरा आरोपी अब भी फरार

पंजाब पुलिस को कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया मर्डर केस में बड़ी सफलता मिली है. इस कांड का मुख्य शूटर गिरफ्तार कर लिया गया है. लेकिन दूसरा शूटर अभी तक फरार है. पढ़ें हत्या की साजिश, गैंगस्टर कनेक्शन और फरारी की पूरी कहानी.

Advertisement
X
हत्या को अंजाम देने वाला मुख्य शूटर पकड़ा गया है (फोटो-ITG)
हत्या को अंजाम देने वाला मुख्य शूटर पकड़ा गया है (फोटो-ITG)

Rana Balachauria Murder Case: पंजाब के चर्चित कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया की हत्या ने खेल जगत के साथ-साथ पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड को पिछले साल 15 दिसंबर को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था. शुरुआती जांच में ही यह साफ हो गया था कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी. इस मर्डर केस की जांच पंजाब पुलिस कर रही थी, जिसमें अब अहम सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले में एक मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा अभी फरार है.

पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी
चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए एसएसपी मोहाली हरमनदीप हंस ने बताया कि पंजाब पुलिस ने इस हत्या के मुख्य शूटर करण पाठक को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले तरनदीप सिंह और सुखशेरपाल सिंह को भी दबोचा गया है. ये गिरफ्तारियां कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा से की गईं. इससे पहले इस केस में पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था. पुलिस अब पूरे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

दूसरा मुख्य शूटर अब भी फरार
एसएसपी ने बताया कि करण पाठक इस हत्याकांड में मुख्य शूटर था और उसी के साथ आदित्य नाम का एक और शूटर भी शामिल था. करण पाठक पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन आदित्य अब भी फरार चल रहा है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. माना जा रहा है कि फरार आरोपी लगातार जगह बदल रहा है ताकि पुलिस से बच सके. इस वजह से जांच एजेंसियों की चुनौती और बढ़ गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Minor sexual assault case in Raipur
नहाते वक्त निजी अंगों में हो रहा था दर्द, फिर नाबालिग लड़की ने सुनाई दरिंदगी की कहानी
270 kg Mephedrone seizure in India by DRI
DRI Action: चिकन फीड में छिपी 270 किलो मेफेड्रोन जब्त, 81 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 गिरफ्तार
Bihar Purnia woman gang rape case
'पीटा, डांस कराया और फिर मेरे साथ गैंगरेप किया....'
Muzaffarpur Bihar Honor killing
ऑनर किलिंग: बेटी और नाती के सामने ससुर ने मारी गोली
Rajgarh MP Bike chor
बाइक चुराकर भागा चोर, माल‍िक ने जान पर खेलकर पकड़ा
Advertisement

बाइक से फरार हुए शूटर
पुलिस जांच में सामने आया है कि तरनदीप सिंह की भूमिका बेहद अहम थी. वह वारदात के वक्त मौके पर बाइक लेकर मौजूद था. हत्या के तुरंत बाद उसने दोनों शूटरों करण पाठक और आदित्य को बाइक पर बैठाकर वहां से फरार कराया. इससे यह साफ होता है कि अपराध को अंजाम देने के बाद भागने की पूरी योजना पहले से तैयार थी. पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि फरारी में और कौन-कौन शामिल था.

पहले से की गई थी रैकी
एसएसपी हरमनदीप हंस के मुताबिक सुखशेरपाल सिंह ने राणा बलाचौरिया की रैकी की थी. उसने उनकी दिनचर्या, आवाजाही और सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां जुटाईं. इसी रैकी के आधार पर आरोपियों ने हत्या की सटीक योजना बनाई. यह भी सामने आया है कि आरोपी कई दिनों तक राणा की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे. इससे साफ है कि हत्या पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से प्लान की गई थी.

अक्टूबर में रची गई थी साजिश
पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस हत्या की साजिश अक्टूबर महीने में ही रच ली गई थी. हत्या से पहले आरोपी चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों के अलग-अलग होटलों में रुके. लगातार ठिकाने बदलकर उन्होंने खुद को छिपाए रखा ताकि किसी को शक न हो. सही मौके का इंतजार करने के बाद 15 दिसंबर को इस वारदात को अंजाम दिया गया. यह पूरी तैयारी गैंगस्टर नेटवर्क की ओर इशारा करती है.

Advertisement

गैंगस्टर डोनी बल के इशारे पर हत्या
एसएसपी ने बताया कि राणा बलाचौरिया की हत्या गैंगस्टर डोनी बल के निर्देश पर की गई थी. पुलिस को इस मामले में गैंगस्टर कनेक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं. बताया जा रहा है कि कबड्डी जगत में दबदबे और वर्चस्व की लड़ाई इस हत्या की मुख्य वजह बनी. खेल से जुड़ा विवाद धीरे-धीरे आपराधिक साजिश में बदल गया, जिसका अंजाम यह मर्डर बना.

टैक्सी बदल-बदलकर देशभर में घूमे आरोपी
हत्या के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार टैक्सी बदलते रहे. वे दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और सिलीगुड़ी तक पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कई रास्ते और साधन बदले ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस न हो सके. हालांकि, पंजाब पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और खुफिया जानकारी के आधार पर आखिरकार उन्हें पकड़ लिया. अब पुलिस फरार आरोपी और पूरे गैंग नेटवर्क को पकड़ने में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement