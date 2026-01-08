Delhi Crime: जाफराबाद डबल मर्डर केस में एनकाउंटर, हाशिम बाबा गैंग के दो शूटर गिरफ्तार

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके जाफराबाद में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाशिम बाबा गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी गुरुवार को गाजीपुर पेपर मार्केट इलाके में हुए एक एनकाउंटर के बाद की गई. दोनों आरोपी पिछले महीने दो भाइयों की हत्या के मामले में फरार चल रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, 16 दिसंबर 2025 को नदीम और फैजल की जाफराबाद इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. इस हमले में करीब 50 राउंड गोलियां चलाई गई थीं. जांच में सामने आया कि हमलावर पीड़ितों के पहुंचने से पहले करीब आधे घंटे तक मौके पर इंतजार करते रहे. जैसे ही दोनों भाई पहुंचे, उन्हें निशाना बनाया गया.

पकड़े गए आरोपियों की पहचान असद अमीन उर्फ असद बाबा (22) और मोहम्मद दानिश (34) के रूप में हुई है. असद मृतक नदीम का चचेरा भाई बताया गया है. शुरुआती जांच में इस डबल मर्डर के तार कुख्यात हाशिम बाबा गैंग से जुड़े पाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि यह हत्या अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े बदले की साजिश थी.

पुलिस के अनुसार, अगस्त महीने में एक अलग मामले की जांच के दौरान एक हथियार डीलर ने नदीम का नाम लिया था. इसके बाद नदीम ने पूछताछ में दानिश का नाम उजागर किया. माना जा रहा है कि इसी खुलासे से नाराज होकर दानिश ने हत्या की साजिश रची और असद के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिलवाया था.

पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए लगातार मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया. गुरुवार को पुख्ता सूचना के आधार पर गाजीपुर पेपर मार्केट में जाल बिछाया गया. पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों को दबोच लिया गया.

एनकाउंटर के बाद दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने उनके पास से तीन अलग-अलग कैलिबर की पिस्तौलें, एक 9 एमएम हथियार, जिंदा कारतूस, खाली खोखे और वारदात में इस्तेमाल एक स्कूटर बरामद किया है. यह स्कूटर जाफराबाद थाने में दर्ज एक अन्य केस से जुड़ा पाया गया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि असद हाशिम बाबा गैंग का सक्रिय सदस्य है. वह साल 2024 में जीटीबी अस्पताल में हुई गोलीबारी की घटना में भी शामिल रहा है. वहीं दानिश को इस डबल मर्डर केस का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है. पुलिस अब गैंग के अन्य साथियों और हथियारों के सोर्स का पता लगाने में जुटी है.

