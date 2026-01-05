scorecardresearch
 
मैरीलैंड में बेटी की हत्या से टूटा पिता, पीएम मोदी से लगई गुहार, Ex बॉयफ्रेंड के घर में मिला शव

मैरीलैंड के कोलंबिया में भारतीय-अमेरिकी युवती निकिता राव गोदिशाला की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार यह घरेलू अपराध हो सकता है. हत्या का आरोप उसके पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा पर है, जो घटना के बाद भारत फरार हो गया. अमेरिकी एजेंसियां और भारतीय अधिकारी मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं.

मैरीलैंड में भारतीय-अमेरिकी युवती की हत्या (Photo: Abdul/ITG)
अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में भारतीय-अमेरिकी युवती निकिता राव गोदिशाला की हत्या का मामला सामने आया है. 27 वर्षीय निकिता एलिकॉट सिटी में रहती थीं और कोलंबिया शहर में उनका शव मिला है. पुलिस इस मामले को संदिग्ध घरेलू अपराध मान रही है. निकिता राव गोदिशाला फरवरी 2025 से वेधा हेल्थ कंपनी में डेटा और स्ट्रैटेजी एनालिस्ट के रूप में काम कर रही थीं. हाल ही में उन्हें कंपनी की ओर से ऑल इन अवॉर्ड दिया गया था. वह अपने काम को लेकर सक्रिय और समर्पित मानी जाती थीं.

यह घटना 31 दिसंबर 2025 की शाम को ट्विन रिवर्स रोड स्थित एक अपार्टमेंट में हुई. यह अपार्टमेंट उनके पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा का बताया जा रहा है. आरोप है कि निकिता पर चाकू से कई बार हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई. अर्जुन शर्मा की उम्र 26 साल बताई जा रही है. वह भी भारतीय मूल का है और कोलंबिया का निवासी था. 2 जनवरी 2026 को अर्जुन शर्मा ने हावर्ड काउंटी पुलिस में निकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. उसने पुलिस को बताया कि उसने निकिता को आखिरी बार न्यू ईयर ईव पर देखा था.

भारतीय-अमेरिकी युवती की हत्या

हालांकि पुलिस ने बाद में पुष्टि की कि अर्जुन शर्मा उसी दिन अमेरिका छोड़कर भारत चला गया था. 3 जनवरी 2026 को जांच के दौरान पुलिस ने अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट की तलाशी ली, जहां से निकिता राव गोदिशाला का शव बरामद हुआ. जांच के आधार पर हावर्ड काउंटी पुलिस ने अर्जुन शर्मा के खिलाफ फर्स्ट डिग्री मर्डर और सेकंड डिग्री मर्डर के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. हत्या के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है और मामले की जांच जारी है.

अमेरिकी संघीय एजेंसियां आरोपी की तलाश के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही हैं. सूत्रों के अनुसार आरोपी को तमिलनाडु में गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास निकिता के परिवार को कांसुलर सहायता दे रहा है और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संपर्क में है.

पूर्व प्रेमी के घर मिला युवती का शव

इस बीच निकिता के पिता आनंद ने भावुक अपील की है. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी चार साल पहले अमेरिका गई थी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उनकी बेटी का शव जल्द से जल्द भारत लाया जाए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

