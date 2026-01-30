scorecardresearch
 
'मैं तेरी बहन को मार रहा हूं, कॉल को रिकॉर्डिंग पर रख' SWAT कमांडो का मर्डर लाइव कॉल पर सुनाता रहा पति

ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि सिस्टम, समाज और दहेज की उस जहरीली सोच पर भी सवाल है जो एक प्रशिक्षित पुलिस कमांडो तक को नहीं बख्शती. गर्भवती काजल की मौत ने यह कड़वा सच उजागर किया है कि कानून की जानकारी, वर्दी और ताकत भी कई बार घरेलू हिंसा के आगे बेबस हो जाती है.

Kajal's parents have alleged that the killing was the result of sustained dowry harassment.
दिल्ली पुलिस की SWAT टीम में तैनात 27 वर्षीय कमांडो काजल की कथित तौर पर उसके पति अंकुर ने दहेज को लेकर बेरहमी से हत्या कर दी. काजल चार महीने की प्रेग्नेंट थीं. हत्या से कुछ मिनट पहले की एक फोन कॉल अब इस सनसनीखेज मामले का सबसे अहम सबूत बन गई है.

काजल के भाई निखिल के मुताबिक, 22 जनवरी की रात उसे अपने जीजा अंकुर का फोन आया. अंकुर ने निखिल से कहा कि वह कॉल को रिकॉर्डिंग पर रखे, क्योंकि यह पुलिस के लिए सबूत बनेगी.

निखिल ने बताया, 'उसने कहा- इस कॉल को रिकॉर्डिंग पर रख, पुलिस को सबूत मिलेगा. मैं तेरी बहन को मार रहा हूं. पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी.' करीब पांच मिनट बाद एक और फोन आया. इस बार फोन के बैकग्राउंड में काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं. इसके बाद अंकुर ने कहा, 'वो मर गई है, अस्पताल आ जाओ.'

निखिल खुद संसद मार्ग थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं. उसने बताया कि जब तक परिवार पुलिस के साथ मोहन गार्डन स्थित काजल के घर पहुंचा, तब तक उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा चुका था.

डंबल से हमला, दरवाजे पर सिर पटका

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 22 जनवरी रात करीब 10 बजे घरेलू विवाद के दौरान काजल पर जानलेवा हमला किया गया. जांच में सामने आया है कि अंकुर ने पहले काजल का सिर दरवाजे के फ्रेम पर पटका और फिर उस पर डंबल से वार किया. फॉरेंसिक टीम को घर से दरवाजे के फ्रेम और डंबल पर खून के निशान मिले हैं जिससे हमले की पुष्टि होती है.

हमले के बाद काजल को पहले मोहन गार्डन के तारक अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालत बिगड़ने पर गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया. पांच दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 27 जनवरी को काजल ने दम तोड़ दिया.

दहेज उत्पीड़न का आरोप

काजल के माता-पिता का आरोप है कि यह हत्या लंबे समय से चल रहे दहेज उत्पीड़न का नतीजा है. काजल की मां ने बताया कि यह लव मैरिज थी और शादी में परिवार ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च किया. काजल की मां ने कहा, 'हमने शादी में 20 लाख रुपये खर्च किए. उसे बुलेट बाइक दी, लाखों के गहने दिए. इसके बावजूद वह लगातार और दहेज मांगता रहा'.

उन्होंने आरोप लगाया कि अंकुर कार चाहता था, जिसे काजल ने अपनी कमाई से खरीदा. इससे पहले भी वह उससे पांच लाख रुपये ले चुका था. उन्होंने कहा, 'जब हम अस्पताल पहुंचे तो वह मेरी बेटी के सारे गहने लेकर जा चुका था. वह अक्सर धमकी देता था कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती'. 

हत्या का मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने अंकुर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. यह मामला न सिर्फ दहेज उत्पीड़न की भयावह सच्चाई को उजागर करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि वर्दी पहनने वाली एक महिला भी अपने ही घर में कितनी असुरक्षित हो सकती है.

---- समाप्त ----
Report: Manoranjan Kumar
