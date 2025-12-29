बाजार में चिकन को लेकर झगड़ा, थाने में वकील की पिटाई... ग्वालियर में SHO समेत 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस स्टेशन के भीतर हुई मारपीट की घटना ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है. एक वकील पर हमले के आरोप में स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और पांच कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया गया है. यह कार्रवाई फील्ड ड्यूटी से हटाकर जांच पूरी होने तक की गई है.

पुलिस के मुताबिक, यह पूरा मामला रविवार रात गोला का मंदिर पुलिस स्टेशन का है. इसी थाना क्षेत्र की एक दुकान पर चिकन और मछली खरीदने को लेकर दो ग्राहकों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच गए, लेकिन वहां भी तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया.

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) जयराज कुबेर ने बताया कि विवाद में शामिल एक कस्टमर सत्यम सिंह के समर्थन में वकील प्रभात हिनारिया पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. थाने के परिसर में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. उनके बीच दोबारा हाथापाई शुरू हो गई. इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी इस झड़प में शामिल हो गए.

आरोप है कि इसी हाथापाई के दौरान वकील प्रभात हिनारिया पर पुलिसकर्मियों ने हमला कर दिया. इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वकील उनके समर्थन में पुलिस स्टेशन पहुंच गए. देखते ही देखते थाना परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई. माहौल तनावपूर्ण हो गया. पूरी घटना थाना परिसर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई.

ASP ने बताया कि CCTV फुटेज को जांच का अहम हिस्सा बनाया गया है. उसके आधार पर SHO समेत 6 कांस्टेबल के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है. सबको लाइन अटैच कर दिया गया है. इस मामले की विभागीय जांच जारी है. लाइन अटैच की कार्रवाई के तहत पुलिसकर्मियों को नियमित फील्ड ड्यूटी से हटा दिया जाता है.

