घर में अकेली थी 19 साल की बीमार साली, जीजा ने तोड़ी रिश्तों की सारी हदें... सास के आते ही फरार

Gwalior Rape Case: ग्वालियर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. इलाज के लिए मायके आई साली को अकेला पाकर उसी के जीजा ने भरोसे को तार-तार कर दिया. आरोपी जीजा ने फोन कर पहले युवती के घर में अकेले होने की पुष्टि की और फिर कुछ ही देर में घर पहुंच गया. दरवाजा बंद कर आरोपी ने जबरन रेप की वारदात को अंजाम दिया.

इलाज कराने आई युवती के साथ दरिंदगी. (Photo:ITG)
MP News: ग्वालियर में बीमारी का इलाज कराने के लिए मायके आई साली को अकेला देखकर जीजा ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी वारदात को अंजाम दे रहा था कि तभी युवती की मां वहां पर आ गई और आरोपी धमकी देकर भाग गया. घटना का शिकार युवती थाने पहुंची और मामले की शिकायत की. वहीं पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी जीजा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
 
दरअसल, ग्वालियर के थाटीपुर थाना इलाके के 60 फुटा रोड निवासी 19 साल की युवती का विवाह कंपू इलाके में हुआ था. कुछ दिनों से युवती का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो वह मायके में इलाज करने आ गई थी.

युवती की बातचीत उसके फुफेरी बहन के पति धर्मवीर से होती थी. इसी बीच युवती एक दिन घर पर अकेली थी और मां-भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे. तभी उसके जीजा धर्मवीर का कॉल उसके पास आया और बातचीत में जब उसे पता चला कि युवती घर पर अकेली है तो उसने कॉल काट दिया और कुछ ही देर बाद ही उसके घर पर आ धमका.

अंदर आते ही जीजा ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ जबरन गलत काम किया. इसी बीच पीडि़ता की मां वहां पर आ गई और उन्हें देखते ही आरोपी धमकी देकर वहां से भाग निकला.

वारदात की शिकार युवती ने मामले की जानकारी पति को दी और पति को लेकर थाने पहुंची. युवती की शिकायत पर आरोपी जीजा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया. साथ ही आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

ASP जयराज कुबेर ने बताया, पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को  गिरफ्तार कर लिया गया है.

---- समाप्त ----
