पहले शारीरिक संबंध बनाया, फिर गला घोंटकर मार डाला... गुरुग्राम पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने एक 32 वर्षीय महिला की हत्या के ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए पीड़िता के एक दोस्त को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि कहासुनी के बाद उसने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को सेक्टर 29 स्थित पावर ग्रिड बिल्डिंग के पास दफना दिया. पुलिस ने रविवार को शव बरामद करने के बाद सेक्टर 18 थाने में FIR दर्ज की है.

मृतक महिला की पहचान ज़ैदा उर्फ जाबेदा खातून के रूप में हुई है, जो असम के दारांग जिले की रहने वाली थी. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ज़ैदा की एक दोस्त ने शनिवार को थाने में शिकायत दी. उसने बताया कि 27 नवंबर को जैदा ने कहा था कि वो एक दोस्त के साथ बाहर जा रही है. करीब दो घंटे में लौट आएगी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी. उसका मोबाइल फोन भी बंद है.

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी. पीड़िता की मोबाइल लोकेशन और दूसरे तकनीकी पहलुओं की पड़ताल के बाद रविवार को सेक्टर 29 में एक सुनसान जगह से शव बरामद किया गया. इसके कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की उम्र 26 साल है. वो राजस्थान के कोटपुतली जिले के कल्याणपुर गांव का रहने वाला है.

आरोपी गुरुग्राम में अपने चचेरे भाई के साथ सुशांत लोक इलाके में रहता था और AC रिपेयरिंग का काम करता था. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक उसकी महिला दोस्त थी. उसने कबूल किया कि 26 नवंबर की रात वह ज़ैदा को सुशांत लोक में अपने कमरे पर लेकर आया था, जहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने. इसके बाद जब ज़ैदा घर लौटने लगी तो दोनों के बीच बहस हो गई.

पुलिस ने बताया कि इसी बहस के बाद आरोपी ज़ैदा को अपनी बाइक पर बैठाकर सेक्टर 29 में पावर ग्रिड बिल्डिंग के सामने एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां उसने ज़ैदा का गला घोंट दिया और उसके शव को मिट्टी से ढक दिया, ताकि किसी को शक न हो. वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

