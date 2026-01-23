Gujarat Crime: चॉकलेट देकर जाल में फंसाया, फिर ड्राइवर ने स्कूल वैन में 14 साल की छात्रा से किया बलात्कार

गुजरात के राजकोट शहर में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने स्कूल वैन से बच्चों को स्कूल भेजने वाले हर अभिभावक को झकझोर कर रख दिया है. रोज़ की तरह जिस वैन को बच्चे सुरक्षित सफर का ज़रिया मानते थे, वही वैन एक नाबालिग छात्रा के लिए डर और खौफ की वजह बन गई. नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा के साथ उसी स्कूल वैन के चालक ने दरिंदगी की. यह मामला सामने आते ही माता-पिता के मन में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

शिकायत से खुला राज

पीड़िता की मां ने राजकोट के मालवीयनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ. शिकायत में बताया गया कि आरोपी स्कूल वैन चालक रमेश खारा लंबे समय से छात्रा को चॉकलेट का लालच देकर अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 75(2), 64(1), 65(1), 351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 8 के तहत केस दर्ज किया. मामला दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की गई.

बेटी के बदले व्यवहार से हुआ शक

पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी पिछले दो-तीन दिनों से बेहद गुमसुम रहने लगी थी. पहले तो परिवार को लगा कि शायद पढ़ाई या परीक्षा का दबाव होगा, लेकिन जब मां ने प्यार से वजह पूछी, तो बेटी टूट गई. उसने बताया कि स्कूल वैन चालक उसे अक्सर चॉकलेट देता था और गलत नीयत से बात करता था. बेटी की बात सुनते ही मां के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश की.

छेड़छाड़ और धमकी की शुरुआत

17 जनवरी को परीक्षा समाप्त होने के बाद आरोपी रमेश खारा छात्रा को वैन से घर छोड़ने जा रहा था. इसी दौरान उसने उसके साथ छेड़छाड़ की. जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया और कहा कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे और परेशान करेगा. डर और डरावनी धमकियों के चलते छात्रा चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटती चली गई.

19 जनवरी को दरिंदगी

आरोपी ने 19 जनवरी को एक बार फिर छात्रा को स्कूल वैन में बिठाया, लेकिन सीधे स्कूल ले जाने के बजाय सौराष्ट्र हाई स्कूल की ओर जाने वाली सुनसान सड़क पर वैन रोक दी. उसने वैन के शीशों पर काली जाली लगा दी ताकि बाहर से कुछ दिखाई न दे. इसके बाद पहले छेड़छाड़ की और फिर छात्रा की मर्जी के खिलाफ उसके साथ बलात्कार किया. मासूम के रोने और मना करने के बावजूद आरोपी नहीं रुका और वारदात को अंजाम देकर उसे घर छोड़ गया.

परिवार और स्कूल को बताई पूरी कहानी

घर पहुंचते ही छात्रा ने हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को पूरी घटना बता दी। परिवार ने तुरंत स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की और आरोपी को हिरासत में ले लिया. यह मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में भी गुस्सा और डर दोनों देखने को मिला.

आरोपी चालक गिरफ्तार, वैन जब्त

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी रमेश खारा खुद 12 साल की बेटी का पिता है, जिससे मामला और भी शर्मनाक हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूल वैन को भी जब्त कर लिया गया है. यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि उन तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल है, जो बच्चों की सुरक्षा का दावा करती हैं. अब अभिभावक यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वाकई उनके बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं.

