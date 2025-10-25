scorecardresearch
 

'ड्राई स्टेट' गुजरात में चल रही शराब पार्टी पर पुलिस का छापा, 13 अफ्रीकी छात्र सहित 20 लोग गिरफ्तार

गुजरात जैसे 'ड्राई स्टेट' में शराब की पार्टी होना अपने आप में एक बड़ा अपराध है. लेकिन अहमदाबाद में तो इस पार्टी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्लानिंग की गई थी. अफ्रीकी छात्रों के नाम पर हुए इस गेट-टुगेदर में शराब, हुक्का और टिकट पास का पूरा खेल चल रहा था.

कॉलेज पार्टी की आड़ में चल रहा था शराब का धंधा, फार्महाउस मालिक भी सलाखों के पीछे. (Photo: AI-generated)
गुजरात में शराब की बिक्री और सेवन पर सख्त पाबंदी है, लेकिन अहमदाबाद के शिलाज इलाके में शुक्रवार देर तक शराब पार्टी चल रही थी. पुलिस ने शहर के बाहरी इलाके में एक फार्महाउस में चल रही पार्टी पर छापा मारकर 13 अफ्रीकी छात्रों समेत कुल 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें दो शराब बेचने वाले और फार्महाउस का मालिक भी शामिल हैं.

पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट ने बताया कि शुक्रवार देर रात यह कार्रवाई तब हुई, जब एक विशेष सूचना मिली कि शिलाज इलाके में एक निजी फार्महाउस पर विदेशी छात्रों के नाम पर एक गेट-टुगेदर के बहाने शराब पार्टी चल रही है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिसकर्मियों ने खुद पास खरीदे और सिविल ड्रेस में मेहमान बनकर वेन्यू में दाखिल हो गए.

एसपी के मुताबिक, "एक खास सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम ने फार्महाउस पर छापा मारा तो वहां करीब 70 लोग मौजूद थे. इनमें से 15 लोग, जिनमें 13 अफ्रीकी छात्र शामिल थे, नशे की हालत में पाए गए. इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया." छापे के दौरान पुलिस ने 51 बोतल इंडियन मेड फॉरेन लिकर और 15 हुक्के बरामद किए. 

गुजरात में शराब के साथ-साथ हुक्के और तंबाकू मिश्रण का सेवन भी प्रतिबंधित है. गिरफ्तार किए गए विदेशी छात्रों में ज्यादातर केन्या से हैं, जबकि कुछ छात्र कोमोरोस, मेडागास्कर और मोज़ाम्बिक के रहने वाले हैं. सभी छात्र गुजरात यूनिवर्सिटी और राज्य की अन्य यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं. पुलिस ने शनिवार को पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया. 

इनमें दो स्थानीय शराब विक्रेता अनंत कपिल, आशीष जडेजा और फार्महाउस का मालिक मिलन पटेल शामिल हैं. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह पार्टी एक केन्याई छात्र ने ऑर्गनाइज की थी. इस पार्टी की पास की कीमत 700 से लेकर 25 हजार रुपए तक रखी गई थीं. यानी 'गेट-टुगेदर' की आड़ में शराब पार्टी को व्यवस्थित तरीके से प्लान किया गया था.

गेट-टुगेदर के नाम पर फार्महाउस में शराब पार्टी ऑर्गनाइज की गई थी. हालांकि पुलिस रेड के दौरान कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला, लेकिन यह साफ है कि शराब सप्लाई और सेवन दोनों का अपराध यहां खुलेआम हो रहा था. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया है. 

