हिन्दुओं को 'हर्ट' करने के आरोप में बंगाली अभिनेत्री सायानी घोष पर FIR, बोलीं- 'ट्विटर हैक हो गया था'

भाजपा नेता और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने बंगाली अभिनेत्री सायानी घोष (Saayoni Ghosh) के खिलाफ एक FIR दर्ज करा दी है. तथागत ने ये FIR सायानी द्वारा 'सेंटिमेंट' हर्ट करने का आरोप लगाते हुए कराई है. बंगाली अभिनेत्री सायानी ने ट्विटर पर एक मीम शेयर किया था जिससे उनपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है..

घोष ने इसपर सफाई देते हुए है कि मीम अभी का नहीं है बल्कि फरवरी, 2015 के समय का है, और वह भी उनके द्वारा पोस्ट नहीं किया गया था बल्कि उनके ट्विटर को किसी के द्वारा हैक कर लिया गया था जिसके द्वारा वो ट्वीट किया गया था.

तथागत रॉय ने सायानी घोष को टारगेट करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि 'तुमने आईपीसी के सेक्शन 295A का उल्लंघन किया है, अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ.'

एक दूसरे ट्वीट में तथागत ने ट्विटर पर लिखा कि 'तुम्हारे खिलाफ कोलकाता में पहले ही रिपोर्ट हो चुकी है. गुवाहाटी के भी एक युवक ने मुझसे कहा है कि उसकी धार्मिक भावनाएं तुम्हारे मीम से हर्ट हुई हैं और वो भी FIR फाइल करने जा रहा है. मुझे उम्मीद है असम पुलिस इसपर संज्ञान लेगी. और रिमांड के लिए पूछेगी.'

@sayani06 You have already been reported to Kolkata Police. The complaint is attached. Meanwhile a person from Guwahati has told me that his religious feelings have been hurt by your meme and he is filing a complaint. I hope Assam Police will take cognizance and ask for remand. pic.twitter.com/qn94doOPdG