दिल्ली के नरेला में 1.5 करोड़ की हेरोइन जब्त, दो ड्रग पेडलर गिरफ्तार

दिल्ली में ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. एक गुप्त सूचना पर पुलिस ने दो ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर उनके पास से 304 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

पुलिस ने आरोपियों के पास से 304 ग्राम हेरोइन बरामद की है. (Photo: Representational)
दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 304 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तस्लीम और सलमान अंसारी के तौर पर हुई है. दोनों आरोपी न्यू सीमापुरी इलाके के रहने वाले हैं.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ड्रग सप्लाई से जुड़ी एक पुख्ता सूचना मिली थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया. इसके लिए एक पुलिस टीम बनाई गई. उसने नरेला इलाके में एक बाइक को रोका.

तलाशी के दौरान बाइक पर सवार दोनों युवकों के पास से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बरामद किया गया. दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई.

इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. बरामद हेरोइन को ज़ब्त कर दोनों आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस जांच में सामने आया है कि तस्लीम पेशे से ड्राइवर है और नशे का आदी बताया जा रहा है. वहीं सलमान अंसारी दर्जी का काम करता है.

सलमान के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत पहले भी मामले दर्ज रह चुके हैं. पुलिस ने नशे की खेप को ले जाने में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी ज़ब्त कर लिया है. शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यह खेप किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में सप्लाई चेन के आगे और पीछे के लिंक की पहचान की जा रही है. 

---- समाप्त ----
