दिल्ली के मंगोलपुरी में खौफनाक वारदात, मामूली कहासुनी के बाद 28 साल के शख्स का मर्डर

दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सड़क किनारे एक युवक की लहूलुहान लाश मिली. यह इलाका ए-ब्लॉक के पास का था, जहां आमतौर पर सुबह तक हलचल शुरू हो जाती है. लेकिन सुबह लोगों ने जब सड़क किनारे लाश देखी तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

मृतक की पहचान 28 वर्षीय मोहित के रूप में हुई, जो मंगोलपुरी के ए-ब्लॉक का ही रहने वाला था. स्थानीय लोगों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी. हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर रात के सन्नाटे में ऐसा क्या हुआ, जिसने एक शख्स की जिंदगी छीन ली.

मामूली कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद

पुलिस जांच में सामने आया कि मोहित और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. बीती रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी. शुरुआत में यह एक आम बहस थी, लेकिन दोनों के गुस्से ने इसे एक हिंसक झगड़े में बदल दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, बहस बढ़ती चली गई और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कहासुनी इतने भयावह अंजाम तक पहुंच जाएगी. यही वह पल था, जब हालात खूनी हो गए.

गुस्से में किया जानलेवा हमला

पुलिस के अनुसार, झगड़े के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से मोहित पर हमला कर दिया. वार इतने तेज और लगातार थे कि मोहित के शरीर से अत्यधिक खून बहने लगा. सड़क पर गिरते ही उसकी हालत गंभीर हो गई. माना जा रहा है कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई. रात के अंधेरे में यह वारदात हुई, इसलिए तत्काल किसी को इसकी भनक नहीं लगी. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और सड़क किनारे पड़ी लाश सुबह तक वहीं पड़ी रही.

सड़क किनारे राहगीरों ने देखी लाश

सुबह जब राहगीरों ने सड़क किनारे युवक का शव देखा तो अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई. मंगोलपुरी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू की. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पूरे इलाके में दहशत का माहौल था और लोग इस बात से सहमे हुए थे कि उनके आसपास इतनी बड़ी वारदात हो गई.

दो घंटे में आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने तेजी दिखाते हुए वारदात के महज दो घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि तेज कार्रवाई के चलते आरोपी ज्यादा दूर भाग नहीं सका. गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. पुलिस का दावा है कि शुरुआती जांच में हत्या आपसी विवाद का नतीजा लग रही है.

हर एंगल से जांच

फिलहाल, पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि घटना की पूरी कड़ी साफ हो सके. यह जानने की कोशिश की जा रही है कि कहासुनी किस बात पर हुई और क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंगोलपुरी की यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि गुस्से का एक पल कैसे किसी की पूरी जिंदगी और कई परिवारों की खुशियां छीन सकता है.

