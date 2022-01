हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आए यात्री की ली तलाशी, 1.36 करोड़ का गोल्ड बरामद

तेलंगाना में कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर दुबई से लौटे यात्री से 2715.800 किलोग्राम सोना जब्त किया है. बरामद सोने की कीमत 1.36 करोड़ रुपये है.

सीमा शुल्क विभाग के अनुसार, 21 जनवरी को दुबई से हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे एक यात्री बड़े ही शातिराना ढंग से अपने सामान के अंदर 2.715 किलोग्राम वजनी सोने की चेन और गोल्ड पेस्ट छिपाकर लाया था. गुप्त सूचना के आधार पर उसकी तलाशी ली गई और एक करोड़ 36 लाख रुपए का गोल्ड बरामद किया गया.

Telangana: Customs sleuths detected and seized 2.715 kgs of gold chains and gold paste worth Rs 1.36 crore concealed inside the baggage by a passenger who arrived at Hyderabad airport from Dubai on January 21, as per the Customs Department pic.twitter.com/b9mufezHF9