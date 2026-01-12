scorecardresearch
 
राजस्थान: बीकानेर में 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, किडनैप कर घंटों कार में घुमाते रहे दरिंदे

बीकानेर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को स्कूल जाते समय किडनैप कर लिया गया और चलती कार में उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया. कई घंटों तक चले इस खौफनाक सफर का अंत तब हुआ जब ग्रामीणों ने शक होने पर कार रुकवाई.

स्कूल जाने के लिए निकली थी छात्रा, बीच रास्ते से उठाकर चलती कार में गैंगरेप. (Photo: Representational)
राजस्थान के बीकानेर जिले में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जिले के नापासर इलाके में 12वीं क्लास की एक छात्रा को सरेराह अगवा कर चलती कार में गैंगरेप किया गया. यह वारदात 6 जनवरी की है, लेकिन पीड़ित परिवार की शिकायत मिलने के बाद 11 जनवरी को केस दर्ज किया गया है.

शिकायत के मुताबिक, पीड़िता सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी. रास्ते में दो युवकों ने उसे रोक लिया और जबरन कार में डाल दिया. आरोपियों ने लड़की को अगवा करने के बाद कार को सड़कों पर दौड़ाना शुरू किया. आरोप है कि कई घंटों तक छात्रा को कार में बंधक बनाकर रखा गया. चलती गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप किया गया.

इस दौरान आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते रहे. इस हैवानियत का खुलासा तब हुआ जब आरोपियों की कार एक पड़ोसी गांव में दाखिल हुई. संदिग्ध गतिविधियों को देखकर स्थानीय ग्रामीणों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी को घेरकर रुकवा लिया. लोगों को देखकर आरोपी छात्रा को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए. 

सर्कल ऑफिसर हिमांशु शर्मा ने बताया कि गांव वालों ने तुरंत लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिवार उसे सुरक्षित घर ले गया. नापासर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पीड़िता की उम्र 18 साल से अधिक है. आरोपियों की उम्र को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है. आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. इस वारदात की वजह से जिले में सनसनी फैल गई है.

